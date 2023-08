Weniger Konsum, mehr Diebstahl | Das Ende der Zinsanhebungen!

Was die Wall Street heute Morgen anfacht, sind vor allem die seit gestern Abend überwiegend guten Quartalszahlen. Salesforce, Crowdstrike und Okta tendieren allesamt freundlich, mit den Aktien von Salesforce an der Spitze. Denkbar, dass wir im Vorfeld der morgen vor Handelsstart anstehenden August-Arbeitsmarktdaten, heute Nachmittag Gewinnmitnahmen sehen. Wie dem auch sei, tendiert der 1. September seit 1928 in 69% der Fälle freundlich. Der Handelstag vor dem Labor-Day-Feiertag meistens freundlich. Der PCE-Indlationsindex lag im Rahmen der Erwartungen, was die Wall Street heute ebenfalls entlastet.



00:00 - Intro

00:17 - Überblick | Aktien: Wachstumsbedenken nehmen zu

01:11 - Entlassungen | Arbeitsmarkt verliert an Dynamik

03:18 - Dollar General

04:10 - Konsum hat Gegenwind (u.a. Chewy, Victoria’s Secret)

06:52 - Tech-Sektor | Apple

07:55 - Nvidia | Google

09:15 - Salesforce

11:00 - CrowdStrike | Okta

12:18 - Ausblick heute Abend (u.a. Dell, MongoDB)

12:45 - Wirtschaft | FED mit Zinsanhebungen durch?

13:55 - Globale Wirtschaft (u.a. Deutschland, Japan, China)

15:50 - Zusammenfassung Wirtschaft

16:42 - Morgiger Handelstag: historisch betrachtet



