Rezessionsrisiko sinkt | Keine FED-Zinsanhebung im September

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Der S&P 500 konnte letzte Woche 2,5% zulegen und verbuchte die beste Handelswoche seit Mitte-Juni. Angeführt wurde die Erholung durch den Tech-Sektor, und die Energie- und Rohstoffwerte. Eine Kombination aus global heißer-als-erwarteten Inflationsdaten und flauen Wirtschaftsdaten, wirken sich nach dem verlängerten Wochenende auf die Wall Street belastend aus. Wir sehen einen Anstieg beim US-Dollar, mit leichtem Auftrieb bei den Renditen langlaufender US-Staatsanleihen. Die Prices-Paid-Komponente des am Freitag gemeldeten August-ISM Einkaufsmanager Index der Industrie lag über den Zielen und facht die Sorge vor den am 13. September anstehenden US-Verbraucherpreisen an. J.P. Morgan geht davon aus, dass die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vormonat um 0,5%, und im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% gestiegen sind. Die Veränderung der Kernrate soll bei 0,3% und 4,4% liegen. Der Inflations-Nowcast-Indikator der Notenbank von Cleveland sieht bei der Gesamtrate allerdings einen Anstieg von 0,8% und 3,8%. Erschwerend kommt hinzu, das aktuell häufig über die saisonal schwachen Trends berichtet wird. Historisch betrachtet ist der September der schlechteste Börsenmonat des Jahres, und hier vor allem die erste Monatshälfte.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



00:00 - Intro

00:24 - Rückblick letzte Woche | Abgabedruck bei US-Staatsanleihen

01:33 - Nervös im Vorfeld der Inflationsdaten

02:48 - Keine FED-Zinsanhebung im September

04:20 - Sorge vor Stagflation wächst

05:22 - Rezessionsrisiko sinkt

07:39 - Investoren fühlen sich zu sicher

09:27 - September - historisch betrachtet | Wochenausblick

11:11 - Airbnb | Blackstone | Streamingwerte | Warner Bros. Discovery

13:13 - Intel | Börsengänge | Arm | Instacart

15:23 - SoFi | Spotify | Autobereich (Ford, GM, Stellantis)

16:15 - Up- und Downgrades: Lowe’s, Oracle

16:32 - China

17:45 - trip.com | Alibaba | EV-Industrie

19:00 - Umfragen zum US-Wahlkampf





► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell