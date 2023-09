MICRON - Mit Schwung aus der Konsolidierung

Micron Technology Inc. - WKN: 869020 - ISIN: US5951121038 - Kurs: 70,410 $ (Nasdaq)

Die Bodenbildung oberhalb von 48,43 USD wurde im Mai mit dem Ausbruch über deren Oberseite bei 65,41 USD erfolgreich abgeschlossen und die Micron-Aktie in einer steilen Kaufwelle bis fast an das markante Zwischenhoch aus dem Mai 2022 bei 75,41 USD angetrieben. Es folgte eine erste scharfe Korrektur, die allerdings mit dem Bruch des Kreuzwiderstands bei 65,41 USD erwartet frühzeitig beendet werden konnte.

Kursanstieg vor Beschleunigung

Nach einer weiteren Gegenbewegung melden sich die Bullen seit Mitte August mit einer dynamischen Kaufwelle zurück und könnten den Wert jetzt direkt über die obere Triggerlinie der Konsolidierungsphase und das Hoch bei 72,34 USD katapultieren. In der Folge stünde ein Aufwärtsimpuls bis 75,41 USD an. Trader könnten auf diesem Niveau Teilgewinne mitnehmen. Für Investoren wird die Aktie an dieser Stelle aber erst richtig interessant. Denn mit einem Anstieg über die zentrale Barriere könnte die Rally mittelfristig sogar schon bis 80,00 und 83,30 USD fortgeführt werden.

Korrekturen bis 65,41 - 66,00 USD wären aktuell eher ungewöhnlich, würden aber die Chancen der Käuferseite nicht schmälern. Erst unter 65,41 USD müsste man sich auf eine raumgreifendere Korrektur in Richtung 60,50 USD einstellen.

Micron Technology Chartanalyse (Tageschart)

Für Sie war dieser Beitrag interessant? Kennen Sie sich auch schon mit Zig-Zags, Triangles und Flats aus? Wie wäre es mit zwei Schnupperwochen mit dem bekanntesten Elliott-Wellen-Spezialist im deutschsprachigen Raum? Testen Sie jetzt 14 Tage lang den Premium-Service Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje Hinzu kommen exklusive Live-Trading-Webinare, bei denen Sie André Tiedje bei seiner legendären, eigens entwickelten Strategie über die Schulter schauen können.

Mehr zu Elliott-Wellen-Trading mit André Tiedje

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)