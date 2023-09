DAX: Bullen legen lange Lunte

Der Freitagshandel war äußerst intensiv und vor allem sehr volatil, nach einem festeren Start zum Donnerstagsschlussstand sackte das Barometer zunächst auf frische Wochentiefs ab, konnte diese aber im weiteren Handel fast schon mühelos ausbügeln und das markante Unterstützungsniveau von 15.700 Punkten letztlich verteidigen.

Am 50-Tage-Durchschnitt kam der DAX am Freitag dennoch nicht vorbei, diese Hürde sorgte bereits in den letzten Tagen für erhöhte Abgabebereitschaft, weshalb es gilt, sie für weitere Gewinne unbedingt zu knacken. Ein Anstieg in die Widerstandszone zwischen 15.900 und 16.000 Punkten würde demnach einen Kurssprung von mindestens über 15.874 Punkte erfordern.

Auf der Unterseite bleiben die Abwärtsrisiken dagegen unter dem Niveau von 15.661 Punkten weiter präsent, Tagesschlusskurse darunter dürften dem DAX ein wenig zusetzen und in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.444 Punkten anschieben. Dort müsste dann eine erneute Auswertung der Lage erfolgen. Welches Szenario letztendlich in dieser Woche eintritt, wird maßgeblich vom EZB-Zinsentscheid am Donnerstag abhängen.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Montag aus China mit der Geldmenge M2 per August sowie der Höhe der Kreditvergabe gemeldet. Japan hat Werkzeugmaschinenaufträge aus August (vorläufig) hinterher geschoben. Deutschlands Großhandelspreise aus August stehen in wenigen Minuten zum Abruf bereit, um 10:00 Uhr Italiens Industrieproduktion aus Juli. Sonst bleibt es von dieser Seite aus heute vergleichsweise ruhig.