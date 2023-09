DAX: Anleger fürchten Notenbankentscheid

Der Deutsche Aktienindex DAX hat in der offiziellen Xetra-Handelszeit keine aussagekräftigen Signale zur Wochenmitte ausbilden können, vielmehr schloss der Index auf seinem Eröffnungskurs. Deutlichere Verluste gab es allerdings am Ende des gestrigen Handelstages an den US-Börsen, offenbar verschreckt die erneut gestiegene Inflationsrate in den USA Anleger und lässt dadurch eine Leitzinsanhebung im September wahrscheinlicher werden.

Offiziellen Daten zufolge sind die Verbraucherpreise in den USA im August um 3,7 Prozent gestiegen, wie die Arbeitsstatistikbehörde BLS am Mittwoch mitgeteilt hat. Damit beschleunigt sich seit Juli die Teuerung wieder und lässt Währungshüter erneut aufhorchen. Die US-Notenbank FED wird nächste Woche über Ihre zukünftige Fiskalpolitik entscheiden, während die EZB es heute tut.

Für den DAX könnte dies zunächst einen deutlich schwächeren Handelsstart um 15.600 Punkten bedeuten, hieraus würden sofortige Abwärtsrisiken in Richtung des 200-Tage-Durchschnitts bei 15.452 Punkten erwachsen.

Auf der Oberseite müsste mindestens ein Sprung über 15.867 Punkte gelingen, damit der markante Widerstandsbereich der letzten Wochen zwischen 15.900 und 16.000 Punkten in Angriff genommen werden kann. Aber selbst dann läge noch lange kein Befreiungsschlag vor.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Maschinenaufträgen (Kernrate) und Zahlen zur Industrieproduktion aus Juli (endgültig) vorgelegt. Der EZB-Zinsentscheid steht dagegen um 14:15 Uhr auf der Agenda, nur eine halbe Stunde später startet die dazugehörige Pressekonferenz. Um 14:30 Uhr stehen wie gewohnt Erstanträge und fortgesetzte Anträge auf Arbeitslosenhilfe der USA aus der Vorwoche auf der Agenda, zeitgleich aber auch die Erzeugerpreise aus August und die Einzelhandelsumsätze aus dem abgelaufenen Monat.