Nvidia: Aktuell das Maß aller Dinge!

Angesichts des Booms der künstlichen Intelligenz, seit das GPT-Sprachmodell von OpenAI im vergangenen März eine neue Ära der KI einläutete, kann sich Nvidia vor Aufträgen kaum retten. Der Chiphersteller kann nicht annähernd so viele Grafikprozessoren liefern, wie Kunden bestellen. Die GPUs sind für rechenintensive Prozesse wie das Training von KI-Modellen unerlässlich. Nvidia ist in diesem Segment Marktführer und hat nach Meinung vieler Experten einen langjährigen technologischen Vorsprung gegenüber Konkurrenten wie Intel oder AMD. Das spiegelt sich nicht nur im Aktienkurs wider, der seit Monaten steigt und Nvidia zum wertvollsten Chipkonzern der Welt macht. Der Umsatz der Amerikaner verdoppelte sich im jüngsten Quartal auf 13,5 Milliarden US-Dollar. Allein Nvidias Spitzenprodukt H100 kostet derzeit jeweils mehr als 30.000 US-Dollar.

Die Aktie von NVIDIA ist in den vergangenen Monaten der Topperformer im NASDAQ. Dies hat auch seinen Preis. Mittlerweile wird das Papier mit einem erwarteten KGV 2023/24 von aktuell 29,48 bewertet. Dies ist um 38 Prozent günstiger als vor der Veröffentlichung der jüngsten Quartalszahlen. Im übergeordneten Bild hat die Aktie von Nvidia nach der langen Verlustphase mit einem Minus in der Spitze von knapp 70 Prozent wieder Boden gut gemacht. Der Kurs stoppte seinen Abwärtstrend im Bereich des Kernwiderstandes von 108,13 US-Dollar am 13. Oktober 2022. Im Anschluss daran wurde der Abwärtstrend am 10. November signifikant gebrochen und eine Aufwärtssequenz gestartet. Ab 23. März 2023 hat das Aufwärts-Momentum etwas nachgelassen, bevor der Kurs aufgrund einer positiven Überraschung bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen am 25. Mai 2023 mit einem Gap quasi durch die Decke ging. Am 24. August 2023 wurde ein neues All Time High bei 502,66 US-Dollar markiert. Die Halbleiter von Nvidia sind aktuell das Maß aller Dinge, nach dem aktuellen Kursanstieg ist die Luft allerdings etwas dünner geworden. Dennoch ist der Trend nach oben gerichtet.