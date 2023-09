DAX heute abwartend

Der Deutsche Aktienindex DAX startete etwas schwächer in den heutigen Handelstag und gab nur marginal an Wert nach. Zur Stunde bewegt sich das Barometer auf seinem Eröffnungskurs und lässt mit weiteren Signale auf sich warten. Offenbar halten Anleger kurz vor dem FED-Zinsentscheid am Mittwoch tendenziell die Füße still.

Aussagekräftige Signale lassen sich aus der jüngsten Kursentwicklung derzeit nicht ableiten, es besteht immer noch ein seit Mitte August begonnener Aufwärtstrend, auf der Oberseite wird das Barometer durch das Widerstandsband zwischen 15.909 und 16.000 Punkten dagegen begrenzt.

Nur wenn die Schiebephase der letzten Wochen erfolgreich zu einer der beiden Seiten aufgelöst wird, dürften auch wieder Handelsansätze zutage treten. Oberhalb von 16.060 Punkten wäre ein Anstieg an 16.290 Punkte denkbar, unterhalb von 15.588 Punkten dürfte dagegen der 200-Tage-Durchschnitt bei 15.465 Zählern in den Fokus der Investoren geraten.

Am Nachmittag sind Wirtschaftsdaten rar gesägt, einzig die USA melden eine halbe Stunde nach Handelsschluss der New Yorker Börse ihre wöchentlich erscheinenden API-Rohöllagerdaten.