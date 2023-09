Dax Chartanalyse 20.09.2023: Fed im Fokus - Vola am Abend

Widerstand: 15.800 15.600 Unterstützung: 15.650 15.600

Rückblick:

Nachgebende Kurse an der Wall Street drückten den deutschen Leitindex gestern noch einmal unter die Marke von 15.650 Punkten. Ausgehend von dieser Zone kann sich der Index allerdings heute Vormittag deutlich erholen und steigt nach einer Eröffnungskurslücke zum Handelsstart bis in den mittleren 15.700er Bereich.

Ausblick:

Im Vorfeld der heute Abend anstehenden Zinsentscheidung in den USA werden ein paar (Short-) Positionen glattgestellt, der Index verbleibt weiterhin in seiner übergeordneten Seitwärtsrange wie ein Blick auf den 4-Stundenchart unschwer belegt.

Diese Erholungsbewegung könnte in den kommenden Stunden - ohne größere Dynamik - weiter ausgebaut werden. Heute Abend nach 20 Uhr werden die Karten dann aber erst einmal neu gemischt: Es wird zwar kein erneuter Zinsschritt in den USA erwartet, der Markt wird aber genau hinhören, was Jerome Powell auf der Pressekonferenz ab 20:30 Uhr von sich geben wird.

Dementsprechend ist mit Volatilität zu rechnen im nachbörslichen Handel - die Richtung ist hierbei völlig offen.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DW7SR0 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 20.09.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 14.188 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DJ05HG von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 20.09.2023), die K.o.-Schwelle bei 17.324 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.