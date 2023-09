DAX: Keine überzeugenden Kursmuster

Nach einem in der abgelaufenen Handelswoche einkassierten Fehlsignal seitens der Bären verharrt ein Großteil der wichtigsten Indizes aus Europa und den USA in der Nähe wichtiger Unterstützungen und lässt dadurch Zweifel an der Durchzugskraft bullischer Marktteilnehmer aufkommen. Wenn die FED keine zufrieden stellenden Impulse aussendet, würde eine Korrekturausdehnung drohen.

Für das heimische Leitbarometer würde dies im Umkehrschluss bei Schlussnotierungen unterhalb von 15.645 Punkten Rückfallrisiken zunächst auf 15.542 und darunter den 200-Tage-Durchschnitt bei 15.465 Punkten bedeuten.

Nennenswerte Kursgewinne können dagegen erst oberhalb von 16.060 Punkten realisiert werden, Ziele könnten dann an den Hochs aus 2021 bei 16.290 Zählern und dem aktuellen Rekordhoch von 16.528 Punkten abgeleitet werden.

Erste Wirtschaftsdaten wurden in den Nachtstunden mit Japans Handelsbilanzsaldo aus August (saisonbereinigt) und Chinas Loan Prime Rate 1 Jahr/5 Jahre gemeldet. Deutschlands Erzeugerpreise aus August stehen um 8:00 Uhr auf der Agenda, bevor es erst ab 13:00 Uhr mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche der US-Amerikaner weitergeht. Der FED-Zinsentscheid und Pressekonferenz stehen jeweils zu 20:00 und 20:30 Uhr an.