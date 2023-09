Dax Chartanalyse 21.09.2023: Dax hält sich vergleichsweise wacker

Widerstand: 15.695 15.800 Unterstützung: 15.590 15.500

Rückblick:

Der Index brachte im Vorfeld des Fed-Entscheids die prognostizierte Zwischenerholung, diese kam dann am Abend ziemlich exakt am oberen Kurszielbereich um 15.800 Punkte zum Erliegen. Nach der Pressekonferenz von Fed-Chef Powell wurden die Bullen auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt und der Index setzte kurz vor 22 Uhr bereits bis auf 15.700 Punkte zurück.

Ausblick:

Heute Morgen startete der Index mit einer Abwärtskurslücke in den Handel, der anschließende Comeback-Versuch der Käuferseite scheiterte unterhalb der 15.700 Punkte-Marke. Im Angesicht der recht heftigen Verluste bei den US-Indizes hält sich das deutsche Börsenbarometer bislang allerdings vergleichsweise wacker.

Unterhalb dieser - nun als Widerstand fungierenden Marke um 15.700 - ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht allerdings weiter südwärts Richtung 15.590 Punkte. Wird auch diese Unterstützung gebrochen, müsste eine größere Verkaufswelle Richtung 15.500 Punkte - potenziell deutlich tiefer - eingeplant werden. Lediglich ein Stundenschluss oberhalb von 15.700 Punkten hellt die charttechnisch prekäre Situation für die Käufer kurzfristig wieder ein wenig auf, bis dahin dominieren die Abwärtsrisiken im deutschen Leitindex.

Quelle: Tradingview

