EUR/GBP: Eindeutige Bodenbildungsphase

Sollte die volatile Handelsspanne der letzten Monate erfolgreich durch einen Anstieg mindestens über 0,8720 GBP überwunden werden, käme beim Paar EUR/GBP eine Rallyephase an 0,8797 und darüber sogar 0,8851 GBP infrage. Das Ganze dürfte sich jedoch im übergeordneten Rahmen lediglich als Pullback zurück an den zuvor gebrochenen Aufwärtstrend präsentieren. Auf der Unterseite müsste dagegen erst der Boden um 0,85 GBP nachhaltig unterschritten werden, damit Abschläge auf 0,8478 und darunter 0,8345 GBP erfolgen. Dieses Szenario sollte aber als mittel- bis langfristiges Ziel bei der aktuellen Ausgangslage im Hinterkopf behalten werden.

Im Zeitraum zwischen März 2022 und Februar dieses Jahres war das Währungspaar EUR/GBP von einer Aufwärtstrendphase geprägt, bei 0,8971 GBP verläuft ein geglätteter Scheitelpunkt. Von dort aus ging es nach einer Seitwärtsphase im Mai unter den bis dahin ungebrochenen Aufwärtstrend und verursachte Abschläge auf grob 0,85 GBP. Nachdem das Paar an dieser Stelle eine Seitwärtsbewegung und damit potenzielle Bodenbildungsphase einschlug, zeichnete sich zusehends in den letzten Wochen ein Boden ab. Gelingt es jetzt noch den laufenden Abwärtstrend zu knacken, dürfte der Trendwechsel perfekt werden.

Fazit

Wochenschlusskurse oberhalb von 0,87 GBP würden die Annahme weiterer Kursgewinne durch den Wegfall des laufenden Abwärtstrends in den Bereich von 0,8851 GBP festigen und sich darüber hinaus für ein Long-Investment anbieten. Hierzu könnte dann beispielshalber das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VM15GR zum Einsatz kommen, die mögliche Renditechance beliefe sich auf insgesamt 125 Prozent. Ziel des Scheins läge am Ende bei 3,57 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte in einem ersten Schritt den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 0,8648 GBP allerdings noch nicht überschreiten. Hieraus würde sich ein vergleichbarer Stopp-Kurs im Schein von 1,23 Euro ergeben.