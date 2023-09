Mit Gegenwind in die saisonal meist schwache Handelswoche

Der Versuch einer Rallye konnte weder in Europa noch in den USA gehalten werden. Belastende Meldungen aus China liefern der Wall Street eine Ausrede für schwächere Kurse. Der chinesische Immobilien-Gigant Evergrande hat in letzter Minute Gespräche mit wichtigen Kreditgebern vertagt und betont, dass die Restrukturierungspläne überdacht werden müssen. Dass in den USA die Renditen der US-Staatsanleihen anziehen, bremst die Wall Street ebenfalls aus. Dass die letzte September-Woche historisch betrachtet als besonders schwach gilt, sorgt an der Wall Street ebenfalls für Zurückhaltung. Die Volatilität könnte heute auch deshalb erhöht sein, weil viele Marktteilnehmer wegen des Yom Kippur-Feiertags im verlängerten Wochenende sind. Die Liquidität ist dementsprechend dünn. In diesem Jahr konnten bisher nur rund 30% der Aktien im S&P 500 die Performance des Index schlagen, und etwa die Hälfte aller Aktien konnten seit Jahresauftakt überhaupt zulegen.



00:00 - Intro

00:25 - Rally-Versuche gescheitert | Überblick

01:18 - S&P: schlechtes Barometer

02:45 - Technische Gegenbewegung immer wahrscheinlicher

04:00 - Mehr Leerverkäufe | Saisonale Trends | S&P

06:10 - Korrelation mit Verlauf der Renditen der US-Staatsanleihen

06:50 - Wirtschaft nicht so stark? | Konsumverhalten

09:15 - Wochenverlauf | Arbeitsmarktdaten

10:18 - Arbeitsmarkt nicht so robust, wie man denkt

12:03 - China: Evergrande, Banker darf nicht ausreisen

14:08 - Nike | Starbucks

16:45 - Märkte zerrissen | Die letzten 100 Tage - historisch betrachtet

18:55 - Wachstum, Inflation und Bewertung

21:25 - Motto bleibt: Risikomanagement!

23:40 - Dell | Microsoft | Oracle | Plug Power



