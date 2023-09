Micron Technology: Volatil im Aufwind

Obwohl Micron Technology eine hohe Nachfrage nach Speichertipps für die künstliche Intelligenz prognostiziert und dadurch seine Umsatz- und Gewinnprognose angehoben hat, reagieren Investoren negativ auf diese Nachricht und schickten das Papier zurück auf den EMA 200 sowie die einstige Hürde von 64,55 US-Dollar im heutigen Handelsverlauf talwärts. Der zuvor etablierte Boden wackelt dadurch, möglichst schnell sollten Bullen wieder durchgreifen und für eine Aufwärtsbewegung sorgen. Sollte der diesjährige Aufwärtstrend nämlich brechen, käme dies nämlich einem Verkaufssignal gleich.

Letzter Strohhalm für Käufer

Allem Anschein nach wurde das Kurspotenzial in den letzten Monaten ausgeschöpft, als Belastungsfaktor könnte sich nämlich ein Doppelhoch im Bereich von 72,20 US-Dollar herausstellen und die Aktie in eine gesunde Konsolidierung schicken. Auffangpunkte findet Micron Technology bei 59,99 und darunter um 56,54 US-Dollar vor. Nach Abschluss dieser Konsolidierung könnte anschließend wieder eine Aufwärtsbewegung erfolgen. Mittelfristige Kaufsignale können jedoch erst wieder oberhalb von 72,20 US-Dollar abgeleitet werden und würden dem Papier Aufwärtspotenzial an rund 80,00 US-Dollar verschaffen.