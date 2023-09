Der Dax beendete den heutigen Tag wieder mit einem Plus. Er ging mit einem Plus von 0,41 Prozent aus dem Handel und liegt nun bei 15.386 Punkten. Zwischenzeitlich lag er sogar mit knapp 1,2 Prozent im Plus. Die Inflationsdaten haben diese Erholung angetrieben: Sie ist in Frankreich und in der Eurozone schwächer ausgefallen als von Analysten erwartet. Das weckt wieder Hoffnung auf eine Zinspause der EZB.

Als die Wall Street öffnete, büßte der Dax einen Teil seiner Gewinne wieder ein. Der Grund dafür: Das Geschäftsklima in der Region Chicago fiel schlechter aus als erwartet. Gravierender wirkt aber ein möglicher Shutdown der US-Regierung. Einigen sich Demokraten und Republikaner nicht rechtzeitig auf eine Erhöhung der Schuldengrenze, wird ein großer Teil der Regierungsgeschäfte stillgelegt. Das wirkt sich auf den Konsum und auf die öffentlichen Investitionen sowie Ausgaben aus.

Commerzbank: Tagessieger im Dax

Aktionäre der Commerzbank haben heute allen Grund zur Freude: Die Aktie ging mit einem Plus von 10,77 Prozent aus dem Handel und liegt nun bei 10,76 EUR. Der Grund: Der Vorstand hat angekündigt, sein Anteilseigner in den nächsten Jahren stärker am Nettogewinn zu beteiligen – entweder in Form von Aktienrückkäufen oder durch eine Erhöhung der Dividende.

Adidas profitiert von Nike-Zahlen

Gestern hat Nike seine Zahlen veröffentlicht, die über den Erwartungen der Analysten lagen. Ebenfalls positiv: Nike hat seine hohen Lagerbestände abgebaut.

Von diesen Nachrichten profitierte auch der deutsche Wettbewerber Adidas. Anleger erwarten nun, dass Adidas, die im November die Zahlen für das dritte Quartal vorlegen, mit ähnlich guten Nachrichten aufwarten werden. Also griffen sie beherzt zu: Die Adidas-Aktie beendete den Tag auf dem zweiten Platz des Dax mit einem Plus von 6,2 Prozent auf 166,64 EUR.

Auch die Puma-Aktie profitierte: Sie liegt mit über 5,7 Prozent im Plus bei 58,80 EUR und hat damit den ersten Platz im MDax erreicht.

(mit Material von dpa-AFX)