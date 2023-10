General Motors und Toyota Motor steigern US-Absatz im Quartal

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Getragen von einer robusten Nachfrage nach den neuesten Modellen und einem verbesserten Angebot haben die Autobauer General Motors (GM) und Toyota ihren Absatz auf dem US-Markt kräftig gesteigert.

Im dritten Quartal wurden 674.336 Fahrzeuge den Kunden übergeben, wie GM am Dienstag mitteilte. Das sei ein Anstieg um 21 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Dabei profitierte das Unternehmen von der Nachfrage nach seinen Pickup-Trucks, erschwinglichen Crossover-SUVs und Elektrofahrzeugen. Die Verkäufe von Elektrofahrzeugen seien im dritten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 28 Prozent gestiegen. Der japanische Rivale Toyota verbuchte dank einer starken Nachfrage ebenfalls einen Anstieg. Der Absatz erhöhte sich um 12,2 Prozent auf 590.296 Fahrzeuge. Ford will seine Zahlen am Mittwoch vorlegen. Die Stellantis-Tochter Chrysler musste dagegen einen Absatzrückgang um 1,3 Prozent auf 380.563 Fahrzeuge hinnehmen.

