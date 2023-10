DAX: Viele Fragezeichen

Seit einigen Stunden und einem am Mittwoch frisch etablierten Verlaufstiefs seit Ende März dieses Jahres versucht sich der Deutsche Aktienindex DAX in einer zaghaften Stabilisierung, ein ähnliches Bild ist bei den US-Indizes zu beobachten. Richtige Kauflaune wollte allerdings auch am Donnerstag nicht aufkommen, das Barometer schloss im regulären Xetra-Handel in der Verlustzone.

Besonders der Blick auf die US-Indizes offenbart einen Stabilisierungsversuch, der offensichtlich auch auf den DAX oberhalb der markanten Kursmarke von 15.000 Punkten abfärbt. Klare Signale sind aus dieser Entwicklung bislang allerdings noch nicht hervorgegangen.

Dem DAX wird erst oberhalb von 15.150 Punkten auf Tagesschlusskursbasis ein Anstieg zurück an den EMA 50 bei 15.247 Punkten zugetraut, ein weiteres Ziel darüber könnte sogar um 15.345 Punkten auf kurzfristiger Basis liegen.

Auf der Unterseite ist der Index vergleichsweise gut durch seinen seit Ende September letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend abgesichert, daher werden größere Abschläge erst unterhalb von 14.818 Punkten erwartet, Ziele könnten dann bei 14.585 und 14.458 Punkten ausgerufen werden.

An der Datenfront hat sich bereits so einiges in der Nacht ereignet, Japan hat Zahlen zu Ausgaben privater Haushalte und durchschnittlichen Nettoeinkommen aus September sowie den Index der Frühindikatoren per August vorgelegt. Deutschlands Auftragseingänge der Industrie aus August stehen in wenigen Minuten zum Abruf bereit, Frankreich zieht mit seinem Handelsbilanzsaldo per August um 8:45 Uhr nach. Italiens Einzelhandelsumsätze stehen um 10:00 Uhr auf der Agenda, erst am späten Nachmittag geht es mit dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht per September ex Agrar um 14:30 Uhr weiter.