DAX: Kehrtwende ja, aber…

Noch im frühen Freitagshandel sah es für das deutsche Leitbarometer DAX nach neuerlichen Jahrestiefs aus, dieses Bild hat sich jedoch mit Eintritt der US-Amerikaner in den Handel aber grundlegend geändert. Am Ende des Tages blieb eine sehr starke Hammerkerze im Tageschart zurück, welche auf weitere Gewinnchancen hinweist.

Um allerdings an die Gewinne vom Freitag nahtlos anzuknüpfen, bedarf es zu Beginn dieser Handelswoche nun einen Kurssprung mindestens über den EMA 50 bei 15.243 Punkten, damit Aufwärtspotenzial an den einstigen Keil bei 15.355 Punkten freigesetzt werden kann.

Auf der Unterseite ist wie bereits erwähnt das Korrekturpotenzial weitestgehend ausgeschöpft worden, zwischen 14.948 Punkten und darunter bei 14.818 Zählern liegt ein breiter Unterstützungsbereich vor. Erst darunter dürfte es zu einem Aufwärtstrendbruch und weiteren Abschlägen auf 14.458 Punkte kommen.

Erste Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag stehen in wenigen Minuten mit Zahlen zur Erzeugung im produzierenden Gewerbe per Auguste Deutschlands auf der Agenda, um 10:30 Uhr wird der europaweite sentix-Konjunkturindex per Oktober veröffentlicht. Ansonsten bleibt es den Tag über an der Datenfront vergleichsweise ruhig.