Tesla: Chance von 91,11 Prozent p.a.!

Tesla bekommt seine E-Autos nicht mehr so leicht los wie in früheren Jahren. Der Marktführer bei reinen Elektroautos hat - nach einem Rückgang der Auslieferungen im vergangenen Quartal - erneut die Preise für seine wichtigsten Modelle in den USA gesenkt. So lag der Einstiegspreis für das Model 3 am letzten Freitag bei 38.990 Dollar - das waren 1250 Dollar weniger als bisher. Schon wenige Tage zuvor hatte der Elektroautohersteller eine günstigere Version des Kompakt-SUV Model Y wieder ins Angebot genommen. An der Börse kam die Nachricht gar nicht gut an. Tesla-Aktien verloren gestern zeitweise rund zwei Prozent. Weiters wird die Ausgabefreudigkeit der Amerikaner unter anderem von gestiegenen Zinsen gebremst. Im übergeordneten Bild hat Tesla einige Schwierigkeiten zu meistern.

Zum Chart

Nach dem Tief bei 101,81 USD am 6. Januar 2023 erholte sich der Wert „V“-förmig bis zum Kernwiderstand bei 208,40 USD. Der folgende Kursaufschwung setzte sich bis zum Widerstand bei 298,79 USD fort. Mittlerweile hat der Kursverlauf eine Seitwärtsrange auf höherem Niveau ausgebildet, die vom Supportlevel bei 208,40 USD und vom Widerstand bei 298,79 USD eingefasst wird. Die globale Lage beim Absatz der Elektroautos wird nicht besser und Tesla verliert durch seine Preispolitik an Marge. Ob der Plan aufgeht, die "billige Hardware Auto" später durch teure Software für das autonome Fahren nachzurüsten, bleibt offen. Aktionäre vertrauen aktuell auf die Pläne von Elon Musk und sind bereit, die Aktie trotz eines erwarteten KGVs 2023 von derzeit 91,39 zu halten. Nach oben hin scheint der Kursverlauf ob der herausfordernden Bewertung bei gleichzeitigem Preiskampf gedeckelt zu sein. Auf Basis eines exogenen Schocks ist ein Absinken des Papiers in den Supportbereich zwischen 208,40 USD und 170,40 USD auch vorstellbar.