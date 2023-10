DAX: Bullen greifen durch

Vor dem Hintergrund einer Eskalation in Nahost haben sich die Börsen auf dem europäischen Kontinent temporär schwach präsentiert, die US-Amerikaner geben jedoch klar den Takt vor, und dieser ist aufwärts gerichtet. Dies könnte für den DAX weiteres Aufwärtspotenzial oberhalb des EMA 50 bedeuten.

Hierbei sollte auf Tagesschlusskursbasis aber mindestens das Niveau von 15.230 Punkten überwunden werden, damit anschließend Kursgewinne an 15.345 Punkte entfaltet werden können. Spätestens ab dem Niveau des 200-Tage-Durchschnitts bei aktuell 15.444 Punkten sollte eine erneute Auswertung stattfinden.

Auf der Unterseite bildet ein seit Oktober letzten Jahres bestehender Aufwärtstrend um 14.980 Punkten zunächst eine gute Unterstützung, nur knapp darunter verläuft schon eine Horizontalunterstützung bei 14.818 Punkten und wirkt ebenfalls stabilisierend auf das Barometer ein. Größere Verkaufssignale sind erst darunter zu erwarten.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Zahlen zum Leistungsbilanzsaldo aus August (saisonbereinigt) vorgelegt, China hat mit der Geldmenge M2 September und der Kreditvergabe nachgezogen. Italiens Industrieproduktion per August steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, zur Mittagsstunde wird auch schon der NFIB Small Business Index per September der US-Amerikaner vorgestellt.