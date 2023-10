DAX: Im Aufwind

Der Angriff der Hamas auf Israel belastete die europäischen Handelsplätze nur zeitweise, am Dienstag kann der DAX seine Gewinne wie erwartet weiter ausbauen und kratzt intraday bereits am EMA 200. Dadurch nährt sich der bekannt schwache Septemberhandel einem Ende und gibt nun weiteres Kurspotenzial frei.

Ein Blick auf die technische Auswertung des heimischen Leitbarometers zeigt den Index zunächst an einer wichtigen Widerstandszone, bestehend aus der unteren Begrenzung des vorausgegangenen Keils und dem EMA 200.

Erste oberhalb dieses Niveaus dürften sich Bullen weiteres Kurspotenzial erarbeiten, dann an den seit den Rekordständen vom 31. Juli bestehenden Abwärtstrend um 15.652 Zählern.

Sollten Käufer unerwartet das Handtuch schmeißen und das Barometer unter seine Oktobertiefs von 14.948 Punkten zurückfallen, würde ein Test der nächstgrößeren Horizontalunterstützung um 14.818 Punkten unausweichlich.

An der Datenfront geht es heute tendenziell ruhiger zu, einzig die USA werden noch um 16:00 Uhr ihre Großhandelslagerbestände per August (endgültig) melden. Interessanter dürfte für Investoren dagegen der morgige IPO (Börsengang) des deutschen Traditionsunternehmens Birkenstock in den USA werden.