DAX - So eine Art Jahresendrally am Start

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.423,52 Pkt (XETRA)

Heute kommt hohe Aufwärtsdynamik in den Markt! An entscheidender charttechnischer Stelle. In den zurückliegenden Wochen rutschte der DAX unter den roten EMA200, der bei 15.443 Punkten als Unterstützung im Markt liegt. Schwache Saisonalität, harte "hawkishe" Ansagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, teilweise weniger erquickliche ökonomische Daten befeuerten die Sommerlochmarktphase dieses Jahres.

Indikatorentechnisch haben sich im DAX bullische Divergenzen ausgebildet. Ich sehe eine gute Chance, dass der Bruch des EMA200 bei 15.443 Punkten eine Bärenfalle gewesen sein könnte. Ein letztes Abholen von Stops. Solche Bereinigungen braucht der Markt von Zeit zu Zeit. Steigt der DAX überzeugend dynamisch über 15.530 Punkte, aktiviert das ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 16.000, 16.280 und 17.000 Punkten. S. dicker schwarzer Prognosepfeil.

Prognosepfeillegende: Dünner grau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke schwach Normal schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke mittel Dicker schwarz gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke gut Dicker blau gestrichelter Prognosepfeil = Signalstärke sehr gut

Regelmäßige Tradingtips gibt es von mir auf meinem stock3 Terminal Desktop: https://terminal.stock3.com/#c/harald_weygand

Über 76.000 Trader folgen mir dort. Auch Du kannst Dich gerne geschwind kostenlos anmelden und mitlesen und diskutieren.

DAX d f1

DAX d f2

Du kannst diese Transaktion ganz einfach direkt mit einem der an stock3 bzw. stock3 Terminal angebundenen Broker umsetzen.

Probiere es einfach einmal aus. Du wirst danach nicht anders handeln. Ich wette mit Dir!

https://www.youtube.com/watch?v=VMqk5mRKReU

(© stock3 2023 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)