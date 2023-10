An der Börse ist die Hoffnung auf eine Zinswende groß. - Um 14:30 Uhr werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht.

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt können am Donnerstag auf eine weitere Erholung hoffen. "An der Börse ist die Hoffnung auf einen früher als bislang erwarteten, geldpolitischen Kurswechsel der US-Notenbank Fed zurück", kommentierte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets.

Der X-Dax als außerbörslicher Dax-Indikator signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn einen Kursanstieg um knapp 0,5 Prozent auf 15.532 Punkte. Damit würde der Leitindex an seine Erholung anknüpfen, die am Dienstag begonnen und sich am Mittwoch mit moderaten Gewinnen fortgesetzt hatte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Donnerstagmorgen ähnlich im Plus erwartet.

Zinspolitik der Fed

Zuletzt hätten die Aussagen mehrerer Fed-Mitglieder darauf hingedeutet, dass der Zinsgipfel in den USA erreicht sein könnte, führte Experte Stanzl aus. Der Markt rechne nun damit, dass die bisherigen Zinserhöhungen im Kampf gegen die Inflation ausreichten, und erwarte statt im September schon im Juni 2024 eine erste Zinssenkung.

Dazu passt das am Mittwochabend veröffentlichte Protokoll zur Fed-Sitzung im September. Laut der Mitschrift hat sich die geldpolitische Debatte in der Fed verschoben. Da die Leitzinsen in der Nähe des Gipfels angekommen seien, sollte sich die Diskussion weniger um die Frage nach der Höhe der Zinsen drehen, sondern vielmehr, wie lange der Zins auf erhöhtem Niveau gehalten werden solle. Im Fokus stehen nun die US-Verbraucherpreise für September. Ökonomen prognostizieren einen weiteren Rückgang.

Einzelwerte im Überblick

Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich die Aufmerksamkeit auf die geplanten Zukäufe von Stabilus und Kontronin den USA richten. Dass der Autozulieferer Stabilus von der Übernahme des Industrial-Automation-Spezialisten Destaco von Beginn an einen positiven operativen Ergebnisbeitrag erwarte und dafür keine Kapitalerhöhung benötige, sei positiv, schrieben Händler. Die Übernahme von Bsquare durch Kontron sei hingegen erklärungsbedürftig angesichts der andauernden Verluste des US-Softwarespezialisten.

Dass der Zuckerkonzern Südzucker zum zweiten Mal in diesem Jahr seine Ergebnisprognose anhob, bescherte den Aktien auf der Handelsplattform Tradegate deutliche vorbörsliche Gewinne. Der nun etwas vorsichtigere Umsatzausblick fiel weniger ins Gewicht.

Die Aktien des Aromen- und Duftstoffeherstellers Symrise könnten von Zahlen des Schweizer Konkurrenten Givaudan bewegt werden und die des Windturbinenherstellers Nordex von Auftragszahlen für das abgelaufene Quartal.

Wall Street mit Gewinnen

Nach einem lethargischen Börsengeschehen haben alle drei wichtigen Indizes an der Wall Street Gewinne eingefahren. Für den Dow Jones ging den vierten Handelstag in Folge mit einem Plus aus dem Handel. Unterstützung gab es vom Anleihemarkt, wo die Renditen zur Wochenmitte merklich sanken. Die Verzinsung zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel auf den niedrigsten Stand seit zwei Wochen. Für die anderen großen Börsenbarometer ging es noch etwas stärker aufwärts.

Dow Jones: plus 0,19 Prozent auf 33.804 Punkte

S&P 500: plus 0,43 Prozent auf 4.376 Punkte

Nasdaq 100: plus 0,72 Prozent auf 15.241 Punkte

Gewinne in Asien

Die asiatischen Börsen haben am Morgen den positiven Börsentrend schwungvoll aufgenommen. Für Optimismus sorgte auch, dass ein chinesischer Staatsfonds Aktien der größten Banken des Landes kaufte.

Nikkei 225: plus 1,7 Prozent auf 32.494 Punkte

Hang Seng: plus 1,96 Prozent auf 18.243 Punkte

CSI: plus 0,71 Prozent auf 3.693 Punkte

Renten

Bund-Future 129,83 -0,02%

Devisen: Euro notiert weiter über 1,06 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstag weiter über der Marke von 1,06 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0631 Dollar und damit etwas mehr als am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag noch etwas tiefer auf 1,0604 Dollar festgesetzt.

Am Donnerstag blicken die Marktteilnehmer vor allem in die USA. Dort veröffentlicht die Regierung Inflationsdaten für September. Die Zahlen sind wichtig für die Geldpolitik der US-Notenbank Federal Reserve, die sich seit gut eineinhalb Jahren mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die Teuerung stemmt. In den vergangenen Wochen hatten mehrere Äußerungen aus den Reihen der Fed darauf hingedeutet, dass aktuell eher keine weitere Zinsstraffung geplant ist.

Ölpreise geben weiter nach

Die kräftigen Aufschläge zu Wochenbeginn wegen des Angriffs der Hamas auf Israel haben die Erdölpreise mittlerweile fast vollständig abgegeben. Ein wichtiger Grund dafür ist, dass das Risiko einer Ausweitung des Konflikts zuletzt etwas gesunken sein könnte. Am Mittwoch hatte die "New York Times" berichtet, dass Iran von dem Angriff überrascht worden sei.

Iran kommt in dem Konflikt eine Schlüsselrolle zu, weil das Land als Unterstützer der islamistischen Hamas gilt. Das ölreiche Land liegt zudem direkt an der wichtigen Meeresenge von Hormus, durch die ein erheblicher Teil der Öltransporte aus dem Nahen Osten verläuft. Eine Blockade der Seestraße würde die Rohölversorgung empfindlich treffen.

Im Auge behalten Marktteilnehmer am Donnerstag auch neue Lagerdaten aus den USA. Die knappen Rohölvorräte sind ein Grund, warum die Erdölpreise schon vor dem Konflikt zwischen Hamas und Israel deutlich gestiegen waren. Die wöchentlichen Zahlen erscheinen wegen eines Feiertags zu Wochenbeginn einen Tag später als üblich.

Nordseesorte Brent: minus 0,20 USD auf 85,62 USD

Brent: minus 0,20 USD auf 85,62 USD Sorte WTI: minus 0,32 USD auf 83,17 USD

