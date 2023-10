Immer mehr Anleger rechnen mit einer Zinspause. - Heute Mittag werden US-Inflationsdaten veröffentlicht. - EasyJet bestellt 157 Flugzeuge bei Airbus. - Nordex verkauft immer mehr Windkraftanlagen.

Der Dax hat im frühen Handel weiter kräftig zugelegt: Nach gut einer Stunde liegt er mit über 0,2 Prozent im Plus bei 15.501 Punkten.

Der Grund: Anleger hoffen auf eine Zinspause. Gestern Abend wurden die Fed-Sitzungsprotokolle (Minutes) veröffentlicht, aus denen ersichtlich wurde, dass die meisten Fed-Mitglieder von mindestens einer weiteren Zinserhöhung ausgehen.

Allerdings stehen dem Äußerungen führender US-Notenbanker entgegen, die für eine Zinspause sprechen.

Heute um 14:30 Ihr werden die US-Inflationsdaten veröffentlicht, die Aufschluss über das weitere Vorgehen der Fed zulässt. Für die meisten Marktteilnehmer steht nun die Frage im Vordergrund, wie lange die Zinsen auf diesem hohen Niveau bleiben, bevor sie wieder gesenkt werden.

Großauftrag für Airbus

Der britische Billigflieger Easyjet will nach einem mäßigen Sommergeschäft beim weltgrößten Flugzeugbauer Airbus eine Vielzahl neuer Flugzeuge kaufen. Zusätzlich zur Bestellung von 157 Maschinen sicherte Easyjet 100 Optionen zum Kauf weiterer Flieger. „Das wird Easyjet ermöglichen, seine Flotte zu modernisieren und auch nach 2028 weiter zu wachsen“, sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren.

Easyjet setzt auf Airbus in Zeiten, in denen Konkurrenten mit Boeing-Flugzeugen ihre Probleme haben. Erst Ende September hatte Ryanair bekannt gegeben, wegen Problemen bei Boeing-Triebwerken seinen Winterflugplan zusammenstreichen zu müssen. Es fehlten neue Maschinen, weswegen ab Ende Oktober Flüge gestrichen werden müssen. Neben den Flughäfen Dublin, Porto und Brüssel-Charleroi sei auch der Flughafen Köln/Bonn betroffen.

Auf Basis vorläufiger Zahlen verliefen die drei Sommermonate bis Ende September für Easyjet nicht ganz wie erhofft. So verfehlte die Billigairline im vierten Geschäftsquartal beim Umsatz und der Auslastung leicht die Analystenerwartungen. Im Gesamtjahr (per Ende September) rechnet Easyjet mit 440 bis 460 Mio. GBP als bereinigtem Vorsteuergewinn - auch dieser Wert liegt etwas unter den durchschnittlichen Hochrechnungen von Branchenexperten.

Nachfrage nach Windkraftanlagen von Nordex steigt

Die Nachfrage nach Windkraftanlagen des Herstellers Nordex ist im dritten Quartal gestiegen. Insgesamt erhielt der Konzern Aufträge für 365 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 2,2 Gigawatt. Im Vorjahreszeitraum belief sich der Auftragseingang auf 277 Anlagen mit einer Leistung von 1,4 Gigawatt. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag infolge des Regionalmixes bei 0,79 Millionen Euro je Megawatt Leistung. Im Vorjahr waren es 0,9 Millionen Euro.

Im bisherigen Jahresverlauf konnte der Konzern seinen Auftragseingang (ohne Servicebereich) um 10,6 Prozent auf 4,9 Gigawatt (9M/2022: 4,4 GW) steigern. Nordex-Chef José Luis Blanco berichtete von einer guten Nachfrage aus Europa und Lateinamerika.

Britische Wirtschaft wächst im August

Die Wirtschaft Großbritanniens ist im August wieder gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich zum Vormonat um 0,2 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London bekanntgab. Analysten hatten mit diesem Ergebnis im Schnitt gerechnet. Der Zuwachs folgt auf einen deutlichen Rückgang im Vormonat, der mit 0,6 Prozent sogar noch etwas kräftiger ausfällt als bisher bekannt.

Im weniger schwankungsanfälligen Dreimonatsvergleich fällt das Resultat besser aus. In den drei Monaten bis August wuchs die britische Wirtschaft laut ONS um 0,3 Prozent. Alle Wirtschaftsbereiche hätten zum Wachstum beitragen, erklärten die Statistiker. Im August fällt die Entwicklung hingegen durchwachsen aus: Während sich die Dienstleister gut entwickelten, gingen die Herstellung in der Industrie und die Aktivität am Bau zurück.

