DAX: Erneut am EMA 200 gescheitert

Nach Vorlage frischer US-Inflationsdaten aus September musste der Deutsche Aktienindex DAX seine vorläufig beachtlichen Kursgewinne wieder komplett abgeben und fiel am Ende sogar leicht in die Verlustzone sowie den EMA 200 zurück. Auch besteht noch der seit den Rekordhochs im Juni etablierte Abwärtstrend und begrenzt allein durch seine Anwesenheit das Kurspotenzial des deutschen Aktienbarometers.

Zudem ging aus dem Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung der FED hervor, dass womöglich gegen Jahresende noch einmal an der Zinsschraube gedreht werden muss, was sich zusätzlich auf die Aktienmärkte negativ auswirkt. Konkretes wird man aber erst gegen Jahresende in Erfahrung bringen, die Unsicherheit bleibt bis dahin allerdings bestehen.

Der Bereich zwischen dem 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 15.325 Punkten und dem Niveau um 15.590 Zählern ist für den DAX zunächst als neutrale Handelsspanne zu interpretieren. Rücksetzer unter 15.190 Punkte würden jedoch die Aufmerksamkeit der Verkäufer auf sich ziehen, in der Folge könnten noch einmal die Oktobertiefs bei 14.948 Punkten ins Visier der Bären geraten.

Auf der Oberseite bedarf es mindestens eines Kurssprungs über 15.700 Punkte auf Wochenschlusskursbasis, damit der Widerstandsbereich aus August und September zwischen 15.909 und 16.060 Punkte noch einmal angesteuert werden kann.

Erste Wirtschaftsdaten haben Japan in der Nacht zum Freitag mit der Geldmenge M2 per September sowie China mit aktuellen Verbraucher- und Erzeugerpreisen aus September vorgelegt. Ab 8:45 Uhr geht es mit Frankreichs Verbraucherpreisen aus September (endgültig) weiter, um 11:00 Uhr steht die europaweite Industrieproduktion aus August auf der Agenda. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Importpreisen aus September dazu.