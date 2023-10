DAX: Hohe Vola hält an

Die Lage im Nahen Osten eskaliert immer weiter und lässt die Aktienmärkte in Europa fallen. Zeitgleich schießen die Preise für Energie regelrecht hoch, wie beispielshalber für Rohöl der Nordseesorte Brent Crude.

Trotzdem kann der Bereich zwischen 15.150 und 15.600 Punkten für den DAX-Index zunächst als neutrale Handelsspanne gewertet werden, erst wenn der seit den Rekordständen etablierte Abwärtstrend beendet wird, dürften größere Signale mit Zielen um 16.000 Punkten entfaltet werden.

Auf der Unterseite würde ein Bruch von 15.150 Punkte die Wahrscheinlichkeit eines Rücksetzers zurück auf die Vorwochentiefs von 14.948 Punkten stark erhöhen. Darunter findet der DAX bei 14.818 Punkten eine weitere Unterstützung vor.

An der Datenfront geht es heute Nachmittag ruhiger zu, um 16:00 Uhr wird das viel beachtete Konsumklima der Uni Michigan per Oktober (vorläufig) gemeldet. Die letzte planmäßige Nachricht steht um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report an.