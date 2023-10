EUR/GBP: Neuer Ausbruchsversuch

Der Statistikbehörde ONS zufolge legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im August zum Vormonat um lediglich 0,2 Prozent zu, nachdem sie im Juli noch um 0,6 Prozent geschrumpft war. Die anhaltend hohe Inflation auf dem Inselstaat lastet nun aber auf dem Konsum, Verbraucher halten sich bei Neuanschaffungen zurück, was sicherlich auch hohen Kraftstoffkosten und allgemeinem Druck auf die Lebenshaltungskosten zuzuschreiben ist.

Höchste Inflationsrate in Westeuropa

Ein Blick auf die Kursentwicklung des Paares EUR/USD zeigt innerhalb eines seit Februar laufenden Abwärtstrends eine potenziell bullische Flagge direkt an der Trendkanalbegrenzung. Sollte diese zur Oberseite regelkonform aufgelöst werden, könnte auch ein in den letzten Monaten zwischen 0,8500 und 0,8701 GBP etablierter Boden abgeschlossen werden und zu einem Trendwechsel führen. Kursgewinne an 0,8751 und darüber in den Bereich um 0,8846 GBP wären dann vorprogrammiert. Auf der Unterseite würde ein Kursrutsch unter die aktuellen Wochentiefs von 0,8616 GBP für Abschläge auf 0,8597 GBP sorgen. Aber selbst dieses Szenario würde zu einem späteren Zeitpunkt noch einen erfolgreichen Bodenabschluss ermöglichen.