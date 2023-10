DAX: 15.150‘er Support wackelt

Nach einem etwas leichteren Start in den Dienstagshandel versuchte der DAX in der ersten Tageshälfte an die gestrigen Tageshochs anzuknüpfen, musste sich aber relativ schnell geschlagen geben und tendiert nun talwärts. Aktuell testet der Markt den Support von 15.150 Zählern, der für eine weitere Aufwärtsbewegung unbedingt verteidigt werden sollte.

Misslingt nämlich eine nachhaltige Stabilisierung auf Tagesbasis um 15.150 Punkten, würde dies nämlich unkalkulierbare Abwärtsrisiken in Richtung der aktuellen Monatstiefs bei 14.948 Punkten entfalten, darunter müssten weitere Abschläge auf 14.818 Zähler zwingend eingeplant werden.

Zu guter letzt könnten allerdings die US-Indizes den europäischen Markt noch einmal hochreißen, verlassen sollte man sich hierauf allerdings nicht unbedingt. Die nächsten Handelsstunden dürften daher die Trendrichtung für die kommenden Tage vorgeben.

Neben den Quartalszahlen großer US-Unternehmen sollten sich Investoren noch um 15:15 Uhr die US-amerikanische Kapazitätsauslastung per September ansehen, zeitgleich werden noch frische Daten zur Industrieproduktion aus dem abgelaufenen Monat vorgestellt. Um 16:00 Uhr stehen US-Lagerbestände auf der Agenda, gefolgt vom NAHB-Hausmarktindex per Oktober.