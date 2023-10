DAX: Zweite Kaufwelle möglich!

Während die Lage in Israel und Gaza weiterhin angespannt ist, haben die USA unterdessen mit mehreren Flugzeugträgern für eine Stabilisierung in dieser Region gesorgt, was auch den Aktienmärkten zugutekommt. Allem Anschein nach bereiten sich Bullen in Europa und den USA nun auf eine zweite Kaufwelle vor.

Ein Blick auf das heimische Leitbarometer DAX zeigt den Index nach der ersten Kaufwelle ausgehend von 14.948 Punkten auf 15.575 Zähler nun in einer Korrekturwelle. Diese reichte auf Tagesschlusskursbasis jedoch nicht unter das 61,8 % Fibonacci-Retracement, was die letztmögliche Trendwendestelle nach dieser Auswertungsmethode darstellt.

Bei den US-Indizes zeigt sich ein sehr ähnliches Bild, zudem lässt deren Kursverlauf ebenfalls auf eine zweite Kaufwelle schließen, schaut man sich den S&P 500 Index etwas genauer an. Für den DAX würde dies Anstiegschancen an 15.706 Punkte im Laufe der nächsten Tage bedeuten.

Sollte das Barometer jedoch auf Tageschlusskursbasis unter 15.150 Punkte zurückfallen, käme ein Test der Oktobertiefs bei 14.948 Punkten nicht überraschend, weitere Ziele darunter müssten dann bei 14.818 und schließlich 14.458 Punkten ausgerufen werden.

Im heutigen Handelsverlauf dürfte zweifelsfrei der ZEW-Konjunkturindex per Oktober Deutschlands und Europas im Fokus stehen, zuvor allerdings hat Japan Zahlen zum Dienstleistungssektor Index per August gemeldet. Erstere Daten werden um 11:00 Uhr erwartet. Am Nachmittag stoßen die USA ab 14:30 Uhr mit Einzelhandelsumsätzen aus September dazu, später sollte sich der Blick auf den US-Häusermarkt richten.