US-Wirtschaft will nicht abkühlen | Ergebnisse anhaltend solide

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Trotz der überwiegend erfreulichen Quartalszahlen sehen wir zum Opening der Wall Street leichte Gewinnmitnahmen. Bis auf die Aktien der Bank of America, reagieren die Aktien von Goldman Sachs, Lockheed Martin und Johnson & Johnson auf die Ergebnisse kaum. Die Aktien der Wyndham Hotels profitieren von einem Übernahmeangebot durch Choice Hotels. Die Aktionäre sollen mit $90 in Cash und Aktien abgefunden werden. Die amerikanische Wirtschaft will nicht abkühlen, mit den September-Einzelhandelsumsätzen im Vergleich zum Vormonat bei 0,7% und exklusive Autos bei 0,6%. Die Wall Street hatte mit 0,3% und 0,2% gerechnet. Inklusive der Rede von FED-Chef Jerome Powell am Donnerstag, stehen im Wochenverlauf noch rund 20 Reden von Notenbankern.



// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell