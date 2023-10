DAX: EMA 50 weiter unbezwungen

Anhaltende Zinssorgen sorgten am Dienstag zeitweise für eine trübe Stimmung auf dem Frankfurter Parkett, später sorgten negative Nachrichten aus dem US-Immobiliensektor für leichtes aufatmen. Unter dem Strich rettete sich der DAX am Ende marginal in die Gewinnzone, blieb jedoch einen Ausbruch über den EMA 50 schuldig.

Die letzten zwei Handelstage weisen lange Lunten an den jeweiligen Tageskerzen um 15.150 Punkten auf, was auf eine gewisse Stabilisierungstendenz hinweist. Aber noch immer besteht seit den Rekordständen aus Ende Juli ein intakter Abwärtstrend, den es für größere Signale gilt zu überwinden. Erst oberhalb von 15.600 Punkte wird ein Folgeanstieg an 15.700 und schließlich 15.909 Punkte erwartet.

Bricht der DAX dagegen seinen seit Oktober letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend, könnte es rasch noch einmal zurück auf die Oktobertiefs von 14.948 Zählern talwärts gehen, ein weiteres Ziel darunter läge bei 14.818 Punkten.

In der Nacht zum Mittwoch hat China eine Reihe wichtiger Daten zum BIP Q3, zur Industrieproduktion, der Arbeitslosenquote, Anlageinvestitionen und den Einzelhandelsumsätzen aus September vorgelegt. Italiens Handelsbilanzsaldo aus August steht um 10:00 Uhr auf der Agenda, bevor es mit europaweiten Verbraucherpreisen aus September (endgültig) um 11:00 Uhr weitergeht.

Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche dazu, um 14:30 Uhr stehen Baugenehmigungen sowie Baubeginne aus September (annualisiert) zum Abruf bereit.