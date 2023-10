IRW-News: Targa Exploration Corp. : Targa schließt Feldarbeiten im Lithiumexplorationsprojekt Opinaca ab

IRW-PRESS: Targa Exploration Corp. : Targa schließt Feldarbeiten im Lithiumexplorationsprojekt Opinaca ab

Vancouver, British Columbia (18. Oktober 2023) / IRW-Press / Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FRA: V6Y | OTCQB: TRGEF) (Targa oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/targa-exploration-corp/) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein begrenztes Feldarbeitsprogramm in dem 43.596 ha großen Lithiumexplorationsprojekt Opinaca (Opinaca oder das Projekt Opinaca) in der Region James Bay von Quebec abgeschlossen hat.

Wichtigste Meldungen

- Die Auftragnehmer von Targa haben im Projekt Opinaca insgesamt 994 Geschiebeproben aus der Tiefe entnommen.

- Die Geotechniker sind während der Entnahme der Geschiebeproben auf mehrere Pegmatite gestoßen.

Wir freuen uns sehr über den Abschluss unseres allerersten Explorationsprogramms in Opinaca. Ich möchte mich bei den Teams von Kenorland Minerals und GroundTruth Exploration für ihre Hilfe bei der Koordinierung und sicheren Durchführung der Feldarbeiten im Rahmen des Budgets bedanken, erklärte Cameron Tymstra, der CEO von Targa. Angesichts des begrenzt freiliegenden Muttergesteins in dieser Region sind wir der Ansicht, dass dieses Geschiebe-Probenahmeprogramm wichtige Daten bereitstellen wird, die unser Team bei der Identifizierung möglicher Lithiumziele für ein Folgeprogramm im Jahr 2024 unterstützen werden. Wir waren außerdem außerordentlich erfreut zu hören, dass die Geotechniker im Feld mehrere Pegmatite in Ausbissen festgestellt haben; in den entsprechenden Proben wurde später von unserem internen Geologenteam entdeckt, dass diese Muskovit, Granat und Apatit enthalten, was auf entwickelte peralumische Pegmatite hindeutet.

Feldarbeiten in Opinaca

Das Geschiebe-Probenahmeprogramm von 2023 in Opinaca wurde von Kenorland Minerals mit Unterstützung eines Feldteams von GroundTruth Exploration organisiert, beaufsichtigt und durchgeführt. Entlang der Trans-Taiga-Straße, 45 Kilometer nördlich des Projekts Opinaca, wurde ein vorübergehendes Camp eingerichtet.

Das durch Hubschrauber unterstützte Geschiebe-Probenahmeprogramm bestand aus Probelinien im Abstand von jeweils 1 km, wobei alle 150 m auf jeder Linie Proben entnommen wurden. Im Laufe des Programms wurden insgesamt 994 Geschiebeproben in einem Gebiet mit einer Länge von ca. 35 km und einer Breite von ca. 6 km entnommen.

Der Standort für das Raster der Entnahme der Geschiebeproben wurde derart ausgewählt, dass eine Struktur in Ost-West-Richtung abgedeckt wurde, die ungefähr der Kontaktfläche der Laguiche-Sedimente und der Granite der Feron-Suite sowie dem Vorkommen der granitischen Gesteinsfolge von Vieux Comptoir folgt, das auf lokalen geologischen Karten identifiziert wurde. In dem Probenraster-Gebiet wurden auch mehrere historische Seesedimentproben mit anomalen Werten für Lithium und Cäsium entnommen.

Die Geschiebe- und Gesteinsproben, die vor kurzem im Feld entnommen wurden, sind bereits im Labor von Bureau Veritas in Timmins, Ontario, wo sie einer Multi-Element-Analyse unterzogen werden; die Ergebnisse werden im November erwartet. Die Ergebnisse aus dem Geschiebe-Probenahmeprogramm werden zur Identifizierung von Bereichen in dem 43.596 ha großen Konzessionsgebiet verwendet, die für Lithium-Cäsium-Tantal-reiche Pegmatite am aussichtsreichsten sind; dies soll die Planung für die Feldsaison 2024 unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72302/Targa_101823_DEPRcom.001.png

Abbildung 1 - Geologische Karte von Opinaca mit Li-Werten in den Seesedimenten

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72302/Targa_101823_DEPRcom.002.png

Abbildung2 - Geschiebeproben-Standorte im Projekt Opinaca

Während der Durchführung des Geschiebe-Probenahmeprogramms stellten die Geotechniker mehrere weiße Pegmatite im südöstlichen Gebiet des Probenrasters fest (siehe nachstehendes Bild). Das Feldteam entnahm mehrere Proben aus den Pegmatiten, die später von Geologen von Targa untersucht wurden und Granat, Muskovit und in einigen Fällen Apatit enthielten. Das Vorhandensein dieser Mineralien lässt auf einen peralumischen Gehalt der Pegmatite und von deren Muttergestein Granit schließen, was bei der Exploration von LCT-Pegmatiten ein sehr ermutigendes Zeichen ist. Targa hat einige der entnommenen Gesteinsproben zur Analyse eingesandt und plant ein detaillierteres Kartierungs- und Gesteinsprobenahmeprogramm im Rahmen des Feldprogramms 2024.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/72302/Targa_101823_DEPRcom.003.png

Abbildung3 - Geotechniker neben einem großen, weißen Pegmatit in Opinaca. Nahaufnahme der Granat-/Muskovit-reichen Pegmatitprobe.

Kenorland Minerals

Das Unternehmen hat gemäß dem Kaufvertrag, der am 13. Dezember 2022 sowie am 25. Januar 2023 angekündigt wurde, 301.463 Targa-Aktien an Kenorland Minerals North America Ltd. ausgegeben, um die Anforderung zu erfüllen, 9,9 % jedes Aktienangebots im Rahmen von Finanzierungen des Unternehmens bis zur Beschaffung der ersten 5.000.000 $ zu emittieren. Die ausgegebenen Aktien stellen 9,9 % der 3.045.083 Aktien dar, die im Rahmen einer Privatplatzierung ausgegeben wurden, die am 15. August 2023 gemeldet wurde.

Marketingvereinbarung

Das Unternehmen gibt ferner bekannt, dass es vorbehaltlich der aufsichtsrechtlichen Genehmigung und in Übereinstimmung mit den Richt- und Leitlinien der Canadian Securities Exchange und sonstiger geltender Gesetze die Firma Peak Investor Marketing Corp. (Peak) mit der Erbringung von Marketing-Dienstleistungen für das Unternehmen beauftragt. Im Rahmen der Vereinbarung zahlt das Unternehmen Peak 144.000 $ für die anfängliche Laufzeit von 12 Monaten. Nach der anfänglichen Laufzeit zahlt das Unternehmen Peak 12.000 $ monatlich. Das Unternehmen und Peak unterhalten eine voneinander unabhängige Beziehung, wobei Peak jedoch eine direkte oder indirekte Beteiligung an den Wertpapieren des Unternehmens halten kann. Die Vereinbarung dient prinzipiell dem Zweck der Erbringung von Marketing-, Public-Relations- und Beratungsdienstleistungen für das Unternehmen. Das Unternehmen gewährte Peak 400.000 Aktienoptionen zu einem Ausübungspreis von 0,24 $ pro Aktie und mit einer Laufzeit von einem Jahr, die im Laufe eines Jahres zugeteilt werden. Diese Aktienoptionen unterliegen der Genehmigung der Canadian Securities Exchange und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Lorne Warner P.Geo. geprüft und genehmigt, der ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ist.

Über Targa

Targa Exploration Corp. (CSE: TEX | FWB: V6Y | OTCQB: TRGEF) ist ein kanadisches Lithium-Explorationsunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Lithiumkonzessionsgebieten beschäftigt und seinen Hauptsitz in Vancouver in British Columbia hat. Das Portfolio der Lithiumprojekte von Targa umfasst zehn Projekte in den Provinzen Quebec, Ontario, Manitoba und Saskatchewan und erstreckt sich über ein 275.000 Hektar großes aussichtsreiches Gelände, das in weiten Teilen noch nie zuvor auf Lithiumvorkommen untersucht wurde. Targa ist Teil der Inventa Capital Unternehmensgruppe.

Kontaktdaten: Wenn Sie sich näher informieren oder in unsere Mailing-Liste eintragen lassen möchten, wenden Sie sich bitte an:

Cameron Tymstra, CEO und President

Tel: 416-668-1495

E-Mail: cameron@targaexploration.com

Website: www.targaexploration.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

BESONDERER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Wenn in dieser Pressemitteilung die Wörter antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, anpeilen, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, planen und ähnliche Wörter oder Ausdrücke verwendet werden, kennzeichnen sie zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beziehen sich unter anderem auf den Abschluss des Erwerbs der Liegenschaften; und die Exploration und Erschließung der Konzessionsgebiete des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Targa, das künftige Wachstumspotenzial von Targa und seinen Geschäften sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements, die auf den Erfahrungen des Managements und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren beruhen, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und vernünftig hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Lithium und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Targa, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit, Finanzmittel zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten von Targa in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und beruhen notwendigerweise auf einer Reihe anderer Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management als vernünftig erachtet werden, aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und Targa hat Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: die Volatilität von Lithium- und anderen Metallpreisen; Risiken im Zusammenhang mit der Durchführung der Mineralexplorationsaktivitäten des Unternehmens in Kanada; Verzögerungen bei der Erteilung von behördlichen Genehmigungen, Zustimmungen oder Zulassungen; Risiken im Zusammenhang mit der Abhängigkeit vom Managementteam des Unternehmens und externen Auftragnehmern; die Unfähigkeit des Unternehmens, eine Versicherung abzuschließen, die alle Risiken auf einer wirtschaftlich angemessenen Basis oder überhaupt abdeckt; Währungsschwankungen; Risiken in Bezug auf das Versäumnis, einen ausreichenden Cashflow aus dem Betrieb zu generieren; Risiken in Bezug auf Projektfinanzierungen und Aktienemissionen; Risiken und Unwägbarkeiten, die allen Bergbauprojekten innewohnen, einschließlich der Ungenauigkeit von Reserven und Ressourcen, metallurgischen Erträgen und Kapital- und Betriebskosten solcher Projekte; Streitigkeiten über Eigentumsrechte an Grundstücken, insbesondere an unerschlossenen Konzessionsgebieten; Gesetze und Vorschriften in Bezug auf Umwelt, Gesundheit und Sicherheit; die Fähigkeit der Gemeinden, in denen das Unternehmen tätig ist, mit den Auswirkungen von Krisen im öffentlichen Gesundheitswesen umzugehen und diese zu bewältigen; die wirtschaftlichen und finanziellen Auswirkungen von Krisen im öffentlichen Gesundheitswesen auf das Unternehmen; betriebliche oder technische Schwierigkeiten im Zusammenhang mit Bergbau- oder Erschließungsaktivitäten; Beziehungen zwischen den Mitarbeitern, Arbeitsunruhen oder Nichtverfügbarkeit; die Interaktionen des Unternehmens mit den umliegenden Gemeinden; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Vermögenswerte erfolgreich zu integrieren; der spekulative Charakter von Exploration und Erschließung, einschließlich des Risikos abnehmender Mengen oder Gehalte der Reserven; die Volatilität der Aktienmärkte; Interessenkonflikte bei bestimmten Direktoren und leitenden Angestellten; mangelnde Liquidität für die Aktionäre des Unternehmens; das Risiko von Rechtsstreitigkeiten; und die Faktoren, die unter der Überschrift Risk Factors im Lagebericht (Management Discussion and Analysis/MD&A) von Targa und anderen öffentlichen Offenlegungsdokumenten genannt werden. Die Leser werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen unangemessene Sicherheit beizumessen. Obwohl Targa versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Targa beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, um Änderungen der Annahmen oder Änderungen der Umstände oder andere Ereignisse, die sich auf solche Aussagen oder Informationen auswirken, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72302

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=72302&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA87612L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.