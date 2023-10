DAX: Keiner will kaufen

Obwohl die Inflation im Euroraum Stück für Stück abebbt, vermochte diese Nachricht den deutschen Leitindex DAX zur Wochenmitte nicht zu stabilisieren, stattdessen rutschte das Barometer unter eine wichtige Unterstützung der letzten Monate ab und suggeriert hierdurch weiteres Korrekturpotenzial. Die einzige Rettung für das Barometer besteht nun in einem seit September letzten Jahres laufenden Aufwärtstrend.

Dieser verläuft in etwa bei 15.040 Zählern und dürfte kurzzeitig auf das heimische Leitbarometer stabilisierend einwirken. Ein Kursrutsch unter diese Kursmarke würde allerdings sofortiges Korrekturpotenzial auf die aktuellen Monatstiefs von 14.948 Punkten freisetzen, darunter auf 14.818 Zähler.

Auf der Oberseite wird dem Barometer erst über dem Niveau von mindestens 15.600 Punkten ein längerer Kursanstieg in den Bereich von rund 16.000 Zählern zugetraut. Ein solcher Fall ist aber durch die jüngsten Kursabschläge in weite Ferne gerückt.

Wichtige Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Donnerstag mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo aus September (saisonbereinigt) vorgelegt, das europaweite Leistungsbilanzsaldo per August (saisonbereinigt) steht dagegen um 10:00 Uhr auf der Agenda. Um 14:30 Uhr stoßen wie gewohnt die USA mit Erstanträgen sowie fortgesetzten Anträgen auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu, zeitgleich wird noch der viel beachtete Philadelphia Fed Index per Oktober vorgestellt!