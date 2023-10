Trading-Chance: 90% Trefferquote für diese Chance

Werbung

Der Oktober eröffnet in gleich mehreren Märkten und Assetklassen lukrative Trading-Chancen für mehrwöchige oder gar mehrmonatige Swing-Trades. Dabei sind die Erfolgsquoten teilweise extrem hoch, wenn man die Historie betrachtet. So auch bei der Chance, die wir im heutigen Artikel vorstellen. Hier liegt die Trefferquote für die letzten 33 Jahre bei mehr als 90%...

Saisonaler Trade mit 92,3% Trefferquote

Nahezu jeder Börsianer kennt die übergeordnet positive Saisonalität von Mitte Oktober bis Anfang Mai. Innerhalb dieses großen Zeitfensters liegen mehrere kleiner Zeitabschnitte, in denen wir außergewöhnlich starke Phasen haben. So öffnet sich im letzten Drittel des Oktober ein Zeitfenster für einen Trade mit 92,30% Treffern binnen der letzten 33 Jahre, bei dem der S&P 500 bis Ende der ersten Dezember-Woche Long gehandelt wird.

Für die erfolgreiche Umsetzung ist aus statistischer Sicht ein Toleranzraum (Stop-Loss) von 10% nötig. Denn selbstverständlich können und werden auch in einem positiven Abschnitt Schwankungen auftreten, die es auszuhalten gilt. Der Profit-Factor liegt bei diesem Trade bei unglaublichen 44,21!

Saisonaler Chart des S&P 500 (www.spreadcharts.com) · Quelle: www.spreadcharts.com

Wichtige Chartmarken:

Unterstützungen: 4000, 4300 Pkt

Widerstände: 4450, 4650 Pkt

Saisonale Trader können nun Longs aufbauen

Wir haben für diese Trading-Chance einen Turbo Bull open End Optionsschein des Emittenten UniCredit für sie ausgewählt. Das Produkt hat einen K.O. und die Basis bei 3384,34 Pkt und somit 21% Puffer. Da der Stop-Loss 10% unter unserem Einstieg liegen soll, ergibt sich im Index ein Stop-Level bei 3880 Zählern, was im Produkt einem Stop-Loss von zirka 4,30 Euro entspricht. Die WKN des Produktes lautet HC0A8N.

Basiswert S&P 500 WKN HC0A8N ISIN DE000HC0A8N1 Basispreis 3384,34 Pkt Knock-Out-Schwelle 3384,34 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end Emittent UniCredit Hebel 4,67 Stop-Loss Hebelprodukt 4,30 Euro

Zum Produkt

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Zur Trading-Chance Watchlist

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer:

Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.