UNION PACIFIC - Gemischte Zahlen, Aktie dreht dennoch auf!

Union Pacific Corp. - WKN: 858144 - ISIN: US9078181081 - Kurs: 215,020 $ (NYSE)

Die Eisenbahngesellschaft meldete einen Gewinnrückgang verglichen mit dem Vorjahreszeitraum von 3,19 auf 2,51 USD je Aktie, toppte die Marktschätzung von 2,41 USD aber damit respektabel. Der Umsatz sank von 6,6 auf 5,9 Mrd. USD (Analystenschätzung: 5,99 Mrd. USD), der operative Gewinn um 17 % auf 2,2 Mrd. USD. Als Begründung führte Union Pacific niedrigere Preise und auch niedrige Volumina an. Der durchschnittliche Umsatz pro Wagenladung sank um rund 6 %.

Der Ausblick für das vierte Quartal fällt eher gemischt aus. Das Volumen dürfte schwierig bleiben, Union Pacific erwartet kaum Wachstum. Als Grund führt das Unternehmen eine schwache Wirtschaftslage an. CEO Jim Vena kommentiert: "Wir standen im Quartal vor vielen Herausforderungen, darunter anhaltender Inflationsdruck und ein Rückgang der Wagenladungen. Betriebs- und Sicherheitskennzahlen zeigen eine deutliche Verbesserung, da wir die Anlagenauslastung erhöhen.“

Nimmt man den Bericht von Union Pacific und den Ausblick als Indikator für die US-Wirtschaft, sieht es aktuell eher schwierig aus und dürfte es das wohl auch bis ins Jahr 2024 bleiben. Dennoch ist die Aktie von Union Pacific ein langfristiger Augenschmaus und hat sich seit 2009 mehr als verzehnfacht.

Fazit: Die Aktie von Union Pacific würde ich auf eine Liste der Standardinvestments in den USA setzen. Perspektivisch dürfte der Gewinn je Aktie sich in den kommenden Jahren in Richtung 15 USD bewegen. Dann wären auch neue Allzeithochs wieder erreichbar. Charttechnisch muss der Wert über 242,35 USD ansteigen, um ein Kaufsignal zu erzeugen.

Jahr 2022 2023e* 2024e* Umsatz in Mrd. USD 24,88 24,07 25,17 Ergebnis je Aktie in USD 11,21 10,17 11,45 KGV 19 21 19 Dividende je Aktie in USD 5,08 5,24 5,49 Dividendenrendite 2,38% 2,45% 2,57% *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

