DAX: 38,2 Prozent Fibo erreicht!

Die letzte Handelswoche kann mit Fug und Recht als rabenschwarz für Investoren betrachtet werden, der Deutsche Aktienindex DAX beendete einen seit September letzten Jahres bestehenden Aufwärtstrend und fiel geradewegs auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement der letzten Aufwärtsbewegung zurück. Dieses stellt in der Charttechnik einen möglichen Wendepunkt dar.

Allerdings muss auch auf die eklatante Kursschwäche des heimischen Leitbarometers hingewiesen werden, erneut kam es zu einer Kurslücke zum Freitagshandel, auch wurde die markante Unterstützung von 14.818 Punkten auf Tagesbasis unterschritten. Zuallerletzt dürfte natürlich der Trendbruch weiteres Abwärtspotenzial generiert haben.

Kurzzeitig könnte allerdings am 38,2 % Fibo nun eine technische Gegenbewegung zurück zum Ausbruchsniveau um 15.060 Punkten erfolgen, maximal jedoch an 15.150 Zähler. Spätestens von dort aus sollten sich Investoren auf neuerliche Abschläge einstellen, hierbei wäre ein Zielbereich um die Frühjahrestiefs um 14.458 Punkten zu nennen.

An der Datenfront geht es zu Wochenbeginn tendenziell ruhiger zu, die Bundesbank stellt ihren Monatsbericht per Oktober zur Mittagsstunde zum Abruf bereit, um 14:30 Uhr folgt der Chicago FED National Activity Index per September. Am späten Nachmittag wird noch das europaweite Verbrauchervertrauen per Oktober (vorläufig) gemeldet.

Quartalszahlen melden heute unter anderem Atoss Software, die italienische Großbank UniCredit und einige Klein- und Regionalbanken aus den USA.