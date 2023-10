DAX: Leichte Gegenwehr

Der Deutsche Aktienindex DAX startete heute Früh mit leichten Zugewinnen in die neue Handelswoche, musste sich aber einem Überhang an Verkaufsordern unterwerfen und fiel zeitweise auf 14.630 Punkte zurück. Dennoch lässt sich eine gewisse Gegenwehr von Käufern wahrnehmen, die ausgerechnet am 38,2 % Fibonacci-Retracement auf den DAX gewartet haben.

An der Wall Street notieren die US-Futures vorbörslich ebenfalls im Minus, womit ein leichterer Handelsstart erwartet wird. Zurück kommend auf das heimische Leitbarometer sollte die Situation um 14.750 Punkten zunächst genauestens beobachtet werden, ehe größere Handelsentscheidungen getroffen werden.

Ein Kursrutsch unter 14.630 Punkte würde demnach mittelfristig weitere Abgaben auf 14.458 und darunter 14.200 Punkte ermöglichen. Auf der Oberseite müsste mindestens der 200-Tage-Durchschnitt bei derzeit 15.416 Zählern zurückerobert werden, damit eine realistische Chance auf eine längere Erholungsbewegung an rund 16.000 Punkte entsteht.

Von der Konjunkturdatenseite wird am Nachmittag das Verbrauchervertrauen der Eurozone veröffentlicht. Im Blickpunkt steht diese Woche am Donnerstag der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB. Der überwiegende Teil der Marktteilnehmer rechnet dabei mit einer Zinspause.