Sorgen um Anstieg der Renditen

Direkt zum Video auf YouTube

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Geopolitische Spannungen und Renditen im 10-jährigen Bereich von 5% machen der Wall Street das Leben schwer. Zudem hat sich die Berichtssaison in der letzten Woche eingetrübt. Anleger warten mit Spannung auf die in dieser Woche anstehenden Quartalszahlen von Amazon, Google, Intel, Meta, Microsoft und Texas Instruments.



00:00 - Überblick

00:40 - Ölpreis | Renditen der US-Staatsanleihen

02:40 - Gegenlauf? - Welche Sektoren würden profitieren?

03:08 - Rezession - Ja oder nein?

04:10 - Berichtssaison durchschnittlich | Bei Aktienkursen gehts bergab

05:05 - Mike Wilson: Gegenbewegung dürfte scheitern

05:27 - Zenit der Berichtssaison | Wochenausblick (u.a. Google, Amazon)

05:58 - Nvidia | IT-Sektor

06:35 - Chevron übernimmt Hess

08:28 - Apple

09:30 - Japanische Zentralbank: Druck nimmt zu

10:44 - Washington: Suche nach Sprecher

11:48 - Inverse Zinskurve | Risiko einer Rezession

12:42 - Bekommen wir eine Gegenbewegung?

13:05 - In eigener Sache



________________________________



► Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *

► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/

► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP

► Website: https://www.markuskoch.de/

► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung