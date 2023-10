DAX: Behäbiger Erholungsversuch

Unter hoher Volatilität versucht das deutsche Aktienbarometer DAX um das 38,2 Fibonacci-Retracement eine Kehrtwende zu vollziehen und auf die zurückliegenden Verluste zu reagieren. Bislang scheitert der Index jedoch an der zuletzt gerissenen Kurslücke, an die sich Käufer nicht wirklich herantrauen wollen. Diese Hängepartie birgt auf der anderen Seite Abwärtsrisiken, die mit der Zeit zunehmen.

Sollte es demnach aus technischer Sicht gelingen das Niveau von mindestens 14.936 Punkten zu knacken, könnte ein folgender Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt bei 14.996 Punkten heranreichen. Weitere Gewinne könnten darüber bis maximal 15.150 Punkte folgen, dort verläuft dann als nächster Widerstand auch schon der in den letzten Wochen gebrochene Aufwärtstrend.

Auf der Unterseite würden sich unterhalb von 14.750 Punkten erneut Anzeichen der Schwäche offenbaren, Verluste auf 14.630 sowie darunter auf 14.585 Punkte blieben dann aller Wahrscheinlichkeit nach nicht aus.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Mittwoch mitZahlen zu Dienstleistungspreisen (SPPI) per September veröffentlicht, Spaniens Arbeitslosenquote aus Q3 folgt um 9:00 Uhr. Wichtigstes Ereignis dürfte heute aber der EZB-Zinsentscheid um 14:15 Uhr werden, nur eine halbe Stunde später findet die dazugehörige Pressekonferenz statt. Um 14:30 Uhr stoßen die USA mit Zahlen zu Erstanträgen sowie fortgesetzten Antrag auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche dazu. Zeitgleich werden noch Zahlen zu Auftragseingängen langlebiger Wirtschaftsgüter per September und das BIP Q3 (1. Veröffentlichung) vorgelegt.