Dax Chartanalyse 30.10.2023: Aufwärtsgap zum Wochenstart

Widerstand: 14.820 15.000 Unterstützung: 14.687 14.500

Rückblick:

Dem Dax gelang am Freitag kein nachhaltiger Ausbruch über den angesprochenen Widerstand um 14.800 Punkte, am späten Abend im nachbörslichen Handel gab es dann noch einen ordentlichen Sell-Off bis unter die 14.600er Marke, dieser wird allerdings im XETRA-Chart nicht reflektiert. Zum Start in die neue Handelswoche klettert der Index nach einer Eröffnungskurslücke erneut in den oberen 14.700er Bereich.

Ausblick:

Die Erholung heute Vormittag ändert (bislang) nichts an der bärischen Gesamtsituation - erst ein nachhaltiger Ausbruch über die Widerstandszone im Bereich 14.800/20 Punkte entspannt die prekäre Chartsituation für die Bullen wieder ein wenig.

Unterhalb dieser Zone muss jederzeit mit der Wiederaufnahme des intakten Abwärtstrends gerechnet werden, erst oberhalb von 14.800/20 Punkte steigen die Chancen für eine größere Erholung im deutschen Leitindex.

Hinweis: Morgen gibt es feiertags bedingt keine Dax Chartanalyse.

Quelle: Tradingview

