EUR/USD Wochenausblick: Fed-Entscheid und Arbeitsmarktdaten

Rückblick:

EUR/USD probierte sich in der abgelaufenen Handelswoche an einem Ausbruch über den Horizontalwiderstand um 1,0660 USD, die Käufer wurden allerdings recht zügig wieder in die Schranken gewiesen.

Was steht in der bevorstehenden Handelswoche an?

Ausblick:

Das Highlight der bevorstehenden Handelswoche ist ohne Zweifel der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend. Wegen der gestrigen Zeitumstellung in Europa (in den USA werden die Uhren erst am 5. November zurückgestellt...) gibt es den FOMC-Entscheid diesmal bereits um 19 Uhr.

Mit einer Wahrscheinlichkeit von gut 99 Prozent (Quelle: Fed Watch Tool) wird aktuell kein Zinsschritt für den Mittwoch erwartet. Entscheidend für den Kursverlauf in der zweiten Wochenhälfte wird daher, was Fed-Chef Jerome Powell in der anschließenden Pressekonferenz ab 19:30 Uhr von sich geben wird.

Zudem steht am Freitag um 13:30 Uhr der US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender. Mit dem ADP-Report für den Privatsektor gibt es am Mittwoch wie gewohnt bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Daten.

Charttechnischer Ausblick:

Der kurzfristig entscheidende Widerstand ist nun aktuell das Intradayhoch vom vergangenen Dienstag um 1,0693 USD. So lange diese Marke nicht per Stundenschluss überwunden wird, ist aus charttechnischer Sicht der Weg des geringsten Widerstands weiter südwärts Richtung 1,0500 USD. Die Powell-Pressekonferenz am Mittwochabend dürfte hier das Zünglein an der Waage werden.

Quelle: Tradingview

Montag: ganztags Inflationsdaten aus Deutschland

Dienstag: 15 Uhr US Verbrauchervertrauen

Mittwoch: 13:15 Uhr ADP Report, 15: Uhr US ISM Manufacturing PMI, 19 Uhr FOMC Entscheid

Donnerstag: nur Daten aus der 2. Reihe

Freitag: 13:30 Uhr US-Arbeitsmarktbericht