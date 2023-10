Naht eine technische Gegenbewegung?

Der S&P 500 tendierte in acht der letzten neun Handelstage schwächer, mit einem vorbörslich freundlichen Start in die Woche. Seit dem Hoch Ende Juli hat der Index 10,3% abgegeben, was per Definition einer Korrektur entspricht. Über 2/3 alle Aktien in dem Index notieren unter der 200-Tagelinie. Diese Woche werden etwa 30% der Firmen im S&P 500 Ergebnisse melden, unter anderem Apple, AMD, Coinbase und DoorDash. Die FED dürfte am Mittwoch die Zinsen nicht mehr anheben.



00:00 - Intro

00:40 - Konflikt in Israel | Inflationsdaten DE

02:46 - US Staatsanleihen | Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung

05:00 - Umsätze verfehlen Erwartungen

05:55 - Wochenausblick (u.a. Pinterest, PayPal, Apple)

06:56 - Saisonal bessere Phase

07:32 - Notenbanktagung | Renditen der Staatsanleihen

08:52 - Gute Nachrichten aus China

09:35 - Überblick über den Markt | Zusammenfassung

11:28 - Ergebnisse (u.a. McDonald’s ) | Ausblick heute Abend

12:36 - McDonald’s | SoFi

14:13 - ON Semiconductor | Texas Instruments

14:52 - Apple | Microsoft | iPhone-Nachfrage in China

16:30 - Disney | Streiks der Schauspieler

17:40 - Ford | GM | Stellantis

