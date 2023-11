AMD: KI weckt Kursfantasie

AMD hat sich überraschend niedrigere Umsatzziele wegen einer schwächeren Nachfrage im laufenden Quartal gesetzt und damit die Erwartungen der Analysten nicht getroffen. Diese sehen im Schnitt einen Erlös von 6,37 Mrd. US-Dollar voraus, AMD prognostiziert dagegen 6,1 Mrd. Dollar, mit einer Unschärfe von 300 Mio. Dollar. Insbesondere der Sparkurs großer Technologiekunden wie Meta dürfte sicherlich auf die Umsätze durchschlagen, für einen Hoffnungsschimmer sorgte dagegen der neu entwickelte MI300-Chip, der insbesondere KI-Enthusiasten aufhorchen ließ und AMDs neues Flaggschiff in dieser Sparte darstellen soll.

Technisch hat sich die Aktie zuletzt in einen äußerst wichtigen Unterstützungsbereich um 100,00 US-Dollar manövriert und versucht sich an ihrem langfristigen Aufwärtstrend zu stabilisieren. Dies ist auch bitter nötig, um nicht noch ein größeres Verkaufssignal im laufenden Abwärtstrend zu generieren und im Anschluss eine kleine Rallye zu starten.

Durchwachsener Ausblick

Wie sich die Anleger im Endeffekt nach den Aussagen des Vorstandes positionieren, dürfte sich erst in den nächsten Stunden offenbaren. Ein Kurssprung mindestens über den 50-Wochen-Durchschnitt bei derzeit 101,94 US-Dollar wäre für einen Frontalangriff auf den laufenden Abwärtstrend wünschenswert, aber erst oberhalb von 111,00 US-Dollar würde die Wahrscheinlichkeit auf einen Anstieg zurück an die Jahreshochs bei 132,83 US-Dollar merklich zunehmen. Ein Kursrutsch unter 93,12 US-Dollar dürfte dagegen das Chartbild sichtlich eintrüben, in diesem Szenario müsste zwingend mit einem Test des 200-Wochen-Durchschnitts bei 83,53 US-Dollar gerechnet werden. In den nächsten Stunden dürfte es sicherlich sehr volatil zugehen.