EQS-News: Neuer Finanzvorstand für die CENIT Gruppe: Axel Otto wird neuer CFO der CENIT

EQS-News: CENIT AG / Schlagwort(e): Personalie

Neuer Finanzvorstand für die CENIT Gruppe: Axel Otto wird neuer CFO der CENIT



02.11.2023 / 07:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Stuttgart, 2. November 2023 – Mit Wirkung zum 1. Januar 2024 beruft der CENIT Aufsichtsrat Axel Otto in den Vorstand der CENIT AG. Die CENIT AG verzeichnet einen Wechsel an der Führungsspitze: Ab dem 1. Januar 2024 agiert der diplomierte Kaufmann Axel Otto als neuer Chief Financial Officer (CFO) der international agierenden IT- und Software-Beratung CENIT. Mit dem neuen Mandat übernimmt Axel Otto die Verantwortung für die Ressorts Finanzen/Controlling, IT sowie Personal. Die bis dato als CFO der CENIT Gruppe amtierende Axelle Mazé legt ihr Vorstandsmandat aus privaten Gründen nieder. Der Finanzexperte Axel Otto blickt auf eine langjährige Reihe strategisch und operativ anspruchsvoller Managementfunktionen zurück: Vor seiner Ernennung zum CFO der CENIT war Axel Otto von 2018 bis Ende 2023 als Finanzvorstand der in Bretten ansässigen, international tätigen Seeburger AG aktiv. Das Unternehmen positioniert sich als Experte auf dem Gebiet der Business Integration und IT. Neben fachlicher Stärke bringt Axel Otto damit umfassende Kenntnis der IT- und Softwarebranche mit ein. In den Jahren 2011-2018 leitete Axel Otto den Bereich Finanzen bei Härter Stanztechnik, einem führenden Hersteller von Werkzeugen, Stanzteilen und Metall-Kunststoff-Komponenten. In den Jahren zuvor lag der Fokus seiner Aktivitäten auf dem Feld Finance: Dazu gehören langjährige Tätigkeiten als Steuerberater und Manager in Beratungs- und Finanzdienstleistungsunternehmen sowie eine mehrjährige Tätigkeit in der Wirtschaftsprüfung bei Deloitte Deutschland (2000-2005). Rainer Koppitz, Vorsitzender des Aufsichtsrats der CENIT AG, begrüßt Axel Otto mit den Worten: „Wir freuen uns, mit Axel Otto einen erfahrenen und versierten Experten sowie charismatischen Leader in den Vorstandsreihen der CENIT zu begrüßen.“ „Gemeinsam mit Axel Otto werden wir uns als starke Sparringspartner für die weitere, konsequente Umsetzung der CENIT 2025 Strategie einsetzen. Ich freue mich auf eine produktive und erfolgreiche Zusammenarbeit“, erklärt Peter Schneck, CEO der CENIT AG. Axelle Mazé legt ihr Vorstandsmandat aus privaten Gründen nieder und scheidet als Vorstandsmitglied der CENIT AG im gegenseitigen Einvernehmen zum 31.12.2023 aus. Sie wird ihre Tätigkeit für die CENIT Gruppe als Finance Director der CENIT Tochter KEONYS fortführen. Ihre Expertise auf dem Gebiet der Nachhaltigkeit setzt Axelle Mazé fortan als Vice President Sustainability für die CENIT Gruppe ein. Im Namen der CENIT danken Aufsichtsrat und CEO Axelle Mazé für die bisherige enge Zusammenarbeit und freuen sich auf den weiterhin erfolgreichen gemeinsamen Weg.

Pressekontakt

CENIT AG

Swetlana Isaak

Kommunikation

Industriestraße 52-54

D-70565 Stuttgart

Tel.: +49 711 7825-3200

E-Mail: s.isaak@cenit.com Über CENIT

CENIT gestaltet die nachhaltige Digitalisierung. Kunden verfügen mit CENIT an ihrer Seite über weitreichende Möglichkeiten zur Optimierung ihrer horizontalen und vertikalen Geschäftsprozesse. Innovative Technologien aus den Bereichen Product Lifecycle Management, Digitale Fabrik und Enterprise Information Management schaffen dafür die Basis. Die Kompetenz der CENIT-Berater entsteht aus der Kombination von fachübergreifendem Prozessverständnis und tiefer Fachexpertise. Der durchgängige Beratungsansatz gibt CENIT-Kunden die Sicherheit, dass ihre Lösungen mit dem Verständnis für ihre gesamte Wertschöpfungskette entstehen. Als ganzheitlich aufgestellter Partner seiner Kunden übernimmt CENIT die Verantwortung von der Beratung über die Einführung innovativer IT-Lösungen bis zum wirtschaftlichen Betrieb. Das CENIT-Team stellt sich auf die spezifische Situation des Unternehmens ein und gewährleistet damit die Praxisnähe, die messbare operative Optimierungen erst ermöglicht. Seit 35 Jahren realisiert CENIT damit Wettbewerbsvorteile für namhafte Kunden in Schlüsselindustrien der Wirtschaft. CENIT beschäftigt rund 900 Mitarbeiter, die weltweit Kunden aus den Branchen Automobil, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Werkzeug- und Formenbau, Finanzdienstleistungen, Handel und Konsumgüter betreuen. www.cenit.com

02.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com