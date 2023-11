Dax Chartanalyse 03.11.2023: Konsolidierungsphase nach Rallyschub

Widerstand: 15.230 15.500 Unterstützung: 15.100 14.950

Rückblick:

Der Index ging gestern nach der positiven Eröffnung den Weg des geringsten Widerstands und stieg in den Bereich um 15.200 Punkte. Im Vorfeld des am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktberichts konsolidiert der Index heute Vormittag die aufgelaufenen Kursgewinne, weder Bullen noch Bären können entscheidende Akzente setzen.

Ausblick:

Nach der 400 Punkte-Rally seit dem Wochentief hat der Index kurzfristig weiteren Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturbedarf. Welche Größenordnung diese Konsolidierung annehmen wird, ist aktuell nicht abzuschätzen. Größere Bewegungsschübe sind allerdings erst am Nachmittag im Umfeld des US-Arbeitsmarktberichts zu erwarten. Bis dahin dürfte die Hängepartie vom Vormittag weitergehen. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (VV8Q17 von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.11.2023), die K.o.-Schwelle liegt bei 13.677 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (VV9QZH von Vontobel/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 03.11.2023), die K.o.-Schwelle bei 16.694 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.