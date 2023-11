Erste Zinssenkung im Juni? | Arbeitsmarkt kühlt ab | Ergebnisse ebenfalls

Die US-Wirtschaft kühlt ab, wie auch der Arbeitsmarkt zeigt. Es wurden im Oktober lediglich 150.000 Stellen geschaffen. Die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen laufen weiter zurück. Das Risiko einer erneuten Zinsanhebungen sinkt, mit der wachsenden Wahrscheinlichkeit einer ersten Senkung im Juni 2024. Wir sehen zudem Zeichen, dass sich auch die Lage für Unternehmen weiter verschlechtert. Neben Apple sehen wir auch bei Bill, Maersk, Microchip, Fortinet und Booking Holdings Zeichen einer Abschwächung.



00:00 - Intro

00:11 - Konjunktur | Arbeitsmarkt kühlt ab

01:02 - Rückblick | Korrelation: Renditen der Anleihen & Aktienmarkt

02:00 - Zinsanhebung | Große Kursexplosionen & -einbrüche

03:27 - Apple

06:53 - BILL | Microchip | Fortinet | Booking Holdings | Expedia

09:15 - Fazit für die Woche

09:50 - Maersk | Wachstum in dem Segment kühlt ab

10:40 - Warnungen vor Rezession

12:00 - Kursexplosionen (u.a. Roku) | Coinbase

13:24 - Sam Bankman-Fried für schuldig befunden

14:05 - Cloudflare | Expedia | Block

15:45 - Live Nation | Paramount

17:14 - Target | Tesla

18:33 - Analystenkommentare (u.a. Uber, Microchip)

19:28 - Nächste Woche Urlaub

20:25 - Wochenausblick (u.a. Uber, Ebay, Rivian, Roblox)

21:02 - Konflikt in Israel

22:15 - Lage in China



