TESLA – Satte Gewinne in nur zwei Tagen!

Tesla Inc. - WKN: A1CX3T - ISIN: US88160R1014 - Kurs: 218,510 $ (Nasdaq)

Die Tesla-Aktie konnte gestern über 6 % zulegen und setzt damit die Erholung der letzten Tage weiter fort. Eine Entwicklung, die nicht überraschend kam. In der laufenden mittelfristigen Korrektur wurde Anfang der Woche der Support bei ca. 195 USD erreicht und gekauft. Dieser bildete die Basis für die aktuelle Rally. Eine Bewegung, von der stock3-Plus-Leser kräftig profitieren konnten. Der in der letzten Analyse vorgestellte Knock-out-Optionsschein liegt zum Zeitpunkt dieser Zeilen ca. 60 % im Plus.

Ist dies erst der Anfang?

Richten wir den Blick nach vorne, bestehen berechtigte Hoffnung auf weitere Kursgewinne in der Tesla-Aktie. Einfach wird dies jedoch nicht. Die Aktie steuert direkt auf den Widerstandsbereich bei ca. 225 USD zu. Auch das noch offene Abwärtsgap vom 19. Oktober im Bereich von 231 USD könnte eine Herausforderung werden. Läuft es für die Bullen jedoch gut, sollte die obere Flaggenbegrenzung angelaufen werden können. Aktuell ist diese im Bereich von ca. 260 USD zu finden. Zwischenzeitliche Konsolidierungen und Korrekturen müssten auf dem Weg nach oben jedoch eingeplant werden.

Fazit: Die aktuellen Kursgewinne in der Tesla-Aktie dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Chartbild weiterhin angeschlagen ist. Ein oder zwei schöne Tage machen bekanntlich noch keinen Sommer und keinen neuen Aufwärtstrend. Kurzfristige Rückschläge sind jederzeit einzuplanen. Im Idealfall aber wird das bisherige Tief im Bereich von 194 USD nicht mehr unterschritten, während die Aktie mittelfristig weiter in Richtung 260 USD durchstartet.

Tesla Aktie

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)