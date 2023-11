Dax Chartanalyse 06.11.2023: Konsolidierung zum Wochenstart

Widerstand: 15.270 15.560 Unterstützung: 15.120 14.950

Rückblick:

Der deutsche Leitindex kletterte nach dem schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht auf neue Wochenhochs im Bereich des Horizontalwiderstands um 15.270/80 Punkte bevor kleinere Gewinnmitnahmen einsetzten. Diese Gewinnmitnahmen setzen sich zum Wochenauftakt zunächst weiter fort. Der Index driftet in den mittleren 15.100er Bereich ab, ohne dabei Fahrt gen Süden aufzunehmen - die Dynamik ist überschaubar.

Ausblick:

Weder Bullen noch Bären können zum Wochenauftakt entscheidende Akzente setzen - typisch für eine Konsolidierung nach einer größeren Kursbewegung. Diese aktuell laufende Konsolidierungsphase könnte sich in den kommenden Handelsstunden zeitlich und preislich weiter ausdehnen.

Nach der Rallybewegung aus der Vorwoche wäre ein Re-Test der psychologisch wichtigen 15.000er Marke keine allzu große Überraschung. Neue Verkaufssignale entstehen allerdings erst bei einem Stundenschlusskurs südlich von 14.950 Punkten, bis dahin bleiben größere Rücksetzer vorerst tendenziell weiter kaufenswert.

Quelle: Tradingview

