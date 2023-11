DAX: Schwacher Wochenstart

Vor dem Hintergrund der massiven Kursgewinne aus letzter Woche und einer anschließenden Doji-Kerze im Freitagshandel hat der deutsche Leitindex DAX heute den Rückwärtsgang eingelegt und konsolidiert die Gewinne der letzten Tage zur Unterseite aus. Ein seit den Rekordständen aus Ende Juli bestehender Abwärtstrend ist weiterhin intakt, weitere wichtige Hürden tummeln sich im Bereich der oberen Trendbegrenzung.

Vorläufig sollten sich Investoren mit einer Ausweitung der heute gestarteten Konsolidierung in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei 15.007 Punkten einstellen, ein weiteres Ziel darunter könnte in der zum 2. November gerissenen Kurslücke um 14.949 Zählern liegen. Spätestens an dieser Stelle sollte eine Wiederaufnahme der Erholungsbewegung einsetzen.

Auf der Oberseite würde es Notierungen von über 15.450 Punkten bedürfen, um die massive Widerstandszone um den EMA 200 zu knacken und im Anschluss Aufwärtspotenzial an 15.706 und 16.000 Punkte zu generieren. Auf der Unterseite würden dagegen Abschläge unter die Oktobertiefs von 14.630 Punkten zu Verlusten auf 14.585 und 14.458 Punkte führen.

Die meisten Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag wurden bereits durchgegeben, einzig die USA werden noch um 21:00 Uhr eine Umfrage der US-Notenbank FED zur Kreditvergabe aus Q3 veröffentlichen. Ansonsten konzentriert sich der Markt weiterhin auf Quartalszahlen, mehrheitlich aus der zweiten Reihe.