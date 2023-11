Dax Chartanalyse 07.11.2023: Abwärtsgap wird zunächst gekauft

Widerstand: 15.270 15.560 Unterstützung: 15.068 14.950

Rückblick:

Das deutsche Börsenbarometer brachte in den vergangenen 24 Stunden das favorisierte Konsolidierungsszenario und gab stetig weiter nach, ohne dabei größere Abwärtsdynamik zu entwickeln. Typisch für eine Konsolidierungs- beziehungsweise Korrekturphase nach einer größeren Kursbewegung.

Heute Vormittag eröffnete der Index zunächst mit einer Abwärtskurslücke, kann im Anschluss allerdings ausgehend vom EMA200 (Exponential Moving Average) im Stundenchart das Gros der Eröffnungskurslücke wieder schließen. Mehr gelang den Käufern allerdings bislang nicht.

Ausblick:

Die Abwärtsbewegung vom Vorwochenhoch um 15.270 Punkte trägt bislang lediglich einen korrektiven Charakter und sollte daher in der Regel von einer weiteren Kaufwelle Richtung 15.280 und höher abgelöst werden. Möglicherweise war der EMA200 im Stundenchart heute Vormittag bereits das Sprungbrett für eine solche Bewegung.

Unterhalb von 15.068 Punkten wäre ein Re-Test der 15.000er-Marke einzuplanen, jedoch erst ein Stundenschluss südlich von 14.950 Punkten dreht das übergeordnete kurzfristige Chartbild wieder zu Gunsten der Bären.

Quelle: Tradingview

