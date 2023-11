Heute Morgen hat Fraport seine Bücher geöffnet und die Zahlen für das dritte Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023 veröffentlicht. Gute Nachricht: Fraport schnitt besser ab, als Analysten erwartet hatten und übertraf sogar das Ergebnis aus dem Sommer 2019. Das Q3/23 ist das beste Sommerquartal der Firmengeschichte.

Quartalszahlen Q3/23 Fraport im Überblick

Kennziffer Gemeldet Prognose Vorjahr Umsatz 1,22 Mrd. EUR 1,226 Mrd. EUR 1,109 Mrd. EUR EBITDA 478,1 Mio. EUR 447,3 Mio. EUR 420,3 Mio. EUR EBIT 355,1 Mio. EUR 314,2 Mio. EUR 296,1 Mio. EUR Gewinn 235,7 Mio. EUR 181,0 Mio. EUR 114,7 Mio. EUR

Beim Umsatz sind die Luftsicherheitsgebühren (167,0 Mio. EUR) enthalten, die aus der Übernahme der Steuerung der Luftsicherheitskontrollen am Flughafen Frankfurt seit dem 1. Januar 2023 resultieren.

Fraport profitiert von Reisewelle

Vom Flughafen Frankfurt sind im letzten Quartal über 17,6 Millionen Passagiere abgeflogen – das ist ein Plus von 16,9 Prozent. In den ersten 9 Monaten flogen 44,5 Millionen Passagiere von Frankfurt ab – 23,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Verglichen mit dem Jahr 2019 – dem letzten Jahr vor dem staatlich verordneten Lockdown – entsprach das Passagieraufkommen rund 82 Prozent. Hohe Zuwächse verzeichneten die Flugrouten in die typischen Urlaubsregionen.

Der Frachtverkehr ging jedoch in den ersten 9 Monaten um 7,5 Prozent zurück.

Fraport: Prognose bestätigt

Der Vorstand hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2023 bestätigt. Er rechnet mit einem Passagieraufkommen zwischen 80 und 90 Prozent des Niveaus von 2019.

Prognose für Geschäftsjahr 2023 Fraport im Überblick

Kennziffer Prognose Vorjahr EBITDA 1,04 bis 1,2 Mrd. EUR 1,03 Mrd. EUR Gewinn 300 bis 420 Mio. EUR 166,6 Mio. EUR

Um 14 Uhr findet die Analystenkonferenz statt, von der weitere Impulse für die Fraport-Aktie kommen könnten.